Тисячі євро як не бувало: з'явився новий хитрий Android-троян
Користувачам смартфонів і інших гаджетів на операційній системі Android слід остерігатися нової шкідливої програми. Цього разу небезпечний троян ховається під виглядом утиліти для оптимізації енергоспоживання смартфонів. Крім того, він навчився обходити двофакторну аутентифікацію. А поширюється це програмне забезпечення за допомогою скомпрометованих ресурсів і альтернативних магазинів додатків.
Виявив цей Android-троян експерт в області кібербезпеки антивірусної компанії ESET Лукас Стефанко, пише AndroidInsider.
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Троян маскується під утиліту для оптимізації енергоспоживання смартфонів
Так, після встановлення шкідник сканує пристрій на предмет наявності додатку PayPal, потім запитує доступ до спеціальних можливостей і у підсумку ховає свою піктограму на робочому столі. Після цього користувач отримує повідомлення з рекомендацією увійти в обліковий запис PayPal задля перевірки даних з метою безпеки.
Якщо жертва все виконує та авторизується у додатку, троян починає використовувати спеціальні можливості пристрою, що імітують натискання на екран, і з Вашого рахунку буде переведено 1 тисячу доларів/євро залежно від регіону розташування.
Як підкреслює Стефанко, весь процес займає не більше ніж 5 секунд і не передбачає хоч якогось більш-менш ефективного способу втрутитись у нього. Крім того, для нього навіть двофакторна аутентифікація не є перешкодою, оскільки користувач сам відкриває PayPal.
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Також в арсеналі шкідника є присутнім фішинг
Якщо ж Ви не встановлювали вищезазначений платіжний сервіс, то у такому разі троян вдається до фішингової атаки. Він, зокрема, завантажує оверлейні компоненти, які перекривають екрани авторизації у додатках Google Play, WhatsApp, Skype, Viber і Gmail, і пропонує жертві ввести дані її банківської карти.
До слова, нещодавно фахівці виявили троян, який маскується під сервіс Google Play.
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