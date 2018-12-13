Тисячі євро як не бувало: з'явився новий хитрий Android-троян

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Користувачам пристроїв на Android слід остерігатися нового трояну, який краде гроші у додатку PayPal
Користувачам пристроїв на Android слід остерігатися нового трояну, який краде гроші у додатку PayPal / Соцмережі

Користувачам смартфонів і інших гаджетів на операційній системі Android слід остерігатися нової шкідливої програми. Цього разу небезпечний троян ховається під виглядом утиліти для оптимізації енергоспоживання смартфонів. Крім того, він навчився обходити двофакторну аутентифікацію. А поширюється це програмне забезпечення за допомогою скомпрометованих ресурсів і альтернативних магазинів додатків.

Виявив цей Android-троян експерт в області кібербезпеки антивірусної компанії ESET Лукас Стефанко, пише AndroidInsider.

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Троян маскується під утиліту для оптимізації енергоспоживання смартфонів

Так, після встановлення шкідник сканує пристрій на предмет наявності додатку PayPal, потім запитує доступ до спеціальних можливостей і у підсумку ховає свою піктограму на робочому столі. Після цього користувач отримує повідомлення з рекомендацією увійти в обліковий запис PayPal задля перевірки даних з метою безпеки.

Якщо жертва все виконує та авторизується у додатку, троян починає використовувати спеціальні можливості пристрою, що імітують натискання на екран, і з Вашого рахунку буде переведено 1 тисячу доларів/євро залежно від регіону розташування.

Як підкреслює Стефанко, весь процес займає не більше ніж 5 секунд і не передбачає хоч якогось більш-менш ефективного способу втрутитись у нього. Крім того, для нього навіть двофакторна аутентифікація не є перешкодою, оскільки користувач сам відкриває PayPal.

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Також в арсеналі шкідника є присутнім фішинг 

Якщо ж Ви не встановлювали вищезазначений платіжний сервіс, то у такому разі троян вдається до фішингової атаки. Він, зокрема, завантажує оверлейні компоненти, які перекривають екрани авторизації у додатках Google Play, WhatsApp, Skype, Viber і Gmail, і пропонує жертві ввести дані її банківської карти.

До слова, нещодавно фахівці виявили троян, який маскується під сервіс Google Play.

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Теги: Інтернет Техно хакери Гроші Додатки Кібербезпека
Джерело: Техно
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