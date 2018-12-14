Топ-10 товарів, які українці купують у кредит

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Українці найактивніше купують в кредит смартфони
Українці найактивніше купують в кредит смартфони / Фото з відкритих джерел

Популярний інтернет-магазин Moyo оприлюднив статистику із даними про найпопулярніші продукти, які українці беруть у кредит. Найпопулярніша продуктова категорія у цьому плані - техніка, в=а цінова категорія - до 6000 гривень.

Про це пише ain.ua.

Згідно із даними магазину, найчастіше українці у кредит купують смартфони і аксесуари для них. На другому місці - ноутбуки.

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Топ-10 найпопулярніших товарів, які українці купують у кредит:

  1. Huawei P Smart Plus
  2. Huawei P Smart 3/32 ГБ
  3. TP-Link Neffos X1 Lite
  4. Samsung Galaxy J5 2016
  5. Samsung Galaxy J7 2017
  6. Huawei P8 lite 2017
  7. Samsung Galaxy J3 2016
  8. Apple AirPods
  9. Huawei Mate 10 lite 4/64 ГБ
  10. Sony Playstation 4 Slim 500 ГБ

Що стосується конкретно ноутбуків, то найактивніше українці беруть у кредит моделі Apple MacBook Air 13 "(A1466), Lenovo IdeaPad 320S-15IKB і Lenovo IdeaPad 510-15ISK.

А серед телевізорів найпопулярніші моделі у кредит: Samsung 32N5300, Toshiba 32S1750EV і Samsung 32M5500.

10 товарів, які українці купують у кредит

10 товарів, які українці купують у кредит

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Теги: Техно Смартфони ноутбук
Джерело: Техно
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