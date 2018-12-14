Топ-10 товарів, які українці купують у кредит

Популярний інтернет-магазин Moyo оприлюднив статистику із даними про найпопулярніші продукти, які українці беруть у кредит. Найпопулярніша продуктова категорія у цьому плані - техніка, в=а цінова категорія - до 6000 гривень.

Про це пише ain.ua.

Згідно із даними магазину, найчастіше українці у кредит купують смартфони і аксесуари для них. На другому місці - ноутбуки.

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Топ-10 найпопулярніших товарів, які українці купують у кредит:

Huawei P Smart Plus Huawei P Smart 3/32 ГБ TP-Link Neffos X1 Lite Samsung Galaxy J5 2016 Samsung Galaxy J7 2017 Huawei P8 lite 2017 Samsung Galaxy J3 2016 Apple AirPods Huawei Mate 10 lite 4/64 ГБ Sony Playstation 4 Slim 500 ГБ

Що стосується конкретно ноутбуків, то найактивніше українці беруть у кредит моделі Apple MacBook Air 13 "(A1466), Lenovo IdeaPad 320S-15IKB і Lenovo IdeaPad 510-15ISK.

А серед телевізорів найпопулярніші моделі у кредит: Samsung 32N5300, Toshiba 32S1750EV і Samsung 32M5500.

10 товарів, які українці купують у кредит

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