Топ-менеджер з Google пішов з компанії через секс-скандал

Керівник відділу з оцінки перспективності проектів в Google X Річард ДеВол покинув компанію після звинувачень у сексуальних домаганнях. Колишній топ-менеджер дочірньої компанії Alphabet навіть не отримав вихідної допомоги при звільненні.

Про це повідомляє CNBC.

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Відзначимо Річард ДеВол покинув компанію через тиждень після того, як The New York Times опублікували велике розслідування про харассмент в компанії, серед історій також фігурувало його ім'я.

Згідно з даними видання, в 2013 році Річард ДеВол під час співбесіди з потенційною співробітницею розповів їй про "відкритий шлюб" зі своєю дружиною, а також запросив на фестиваль Burning Man, де зробив дівчині некоректну пропозицію. Вона відмовилася, а через кілька тижнів їй повідомили, що вона не пройшла на посаду інженера.



Річард ДеВол (зліва)

У 2015 році Стар Сімпсон подала скаргу в Google, де їй відповіли, що це, швидше за все, неправда, але пообіцяли вжити заходів. Після виходу розслідування Девол заявив, що її не хотіли брати на цю посаду до того, як вона отримала запрошення на фестиваль.

The New York Times написали про сексуальні домагання з боку топ-менеджерів Google, серед яких виявився творець Android Енді Рубін. Незважаючи на те що він був у шлюбі, інженер також в 2011 році мав стосунки із співробітницею з відділу розробників.



Енді Рубін

Як повідомляє видання, за правилами Google, він повинен був повідомити HR-відділу про це, але Рубін цього не зробив. Крім того, через два роки він почав відносини з іншого колегою. Коли вона спробувала розірвати з ним зв'язок, він запросив її в готель і примусив до орального сексу.

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Після того як ситуація стала відома керівництву в 2014 році, компанія прийняла рішення звільнити Рубіна. Google фактично приховувала факт звільнення, але виплатила йому 90 мільйонів доларів в якості компенсації. Прес-секретар інженера Сем Сінгер спростував цю інформацію, підкресливши, що рішення про відхід було власним бажанням інженера.

Відзначимо, що 25 жовтня генеральний директор Google Сундар Пічаї відправив листа всім співробітникам, повідомивши про посилення політики щодо неналежної поведінки, і запевнив, що компанія ретельно перевірить кожну скаргу про сексуальні домагання. Він також підкреслив, що за останні два роки Google звільнили через харассмент 48 співробітників, 13 з яких займали позади топ-менеджерів.

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