Топова версія смартфона Xiaomi Mi 9 отримає рекордну оперативку

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Xiaomi Mi 9 Transparent Edition
Xiaomi Mi 9 Transparent Edition / Weibo

В базі даних бенчмарка Geekbench з’явилися результати тестування смартфона Xiaomi Mi 9 Transparent Edition. Судячи із свіжих даних, новинка отримає не лише прозору задню панель, а й потужнішу "начинку".

Як повідомляє 4PDA, смартфон набрав 2982 і 10 382 бали в одноядерному і багатоядерному тестах відповідно. Це цілком стандартні результати для пристрою на базі 8-ядерного процесора Snapdragon 855.

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Відмінності. Особливий інтерес викликає обсяг оперативної пам'яті – 12 ГБ. Раніше такими характеристиками міг похизуватися лише Lenovo Z5 Pro GT. З коробки новинка від Xiaomi буде працювати на базі операційної системи Android 9.0 Pie.

Xiaomi Mi 9 Transparent Edition
Результати тестування Xiaomi Mi 9 Transparent Edition

Дата анонсу. Презентація новинки відбудеться вранці 20 лютого. За попередніми даними, ціна найбільш доступної модифікації флагмана складе близько 487 доларів.

Xiaomi Mi 9 Transparent Edition
Xiaomi Mi 9 Transparent Edition отримає оригінальний дизайн

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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