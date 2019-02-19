Топова версія смартфона Xiaomi Mi 9 отримає рекордну оперативку

В базі даних бенчмарка Geekbench з’явилися результати тестування смартфона Xiaomi Mi 9 Transparent Edition. Судячи із свіжих даних, новинка отримає не лише прозору задню панель, а й потужнішу "начинку".

Як повідомляє 4PDA, смартфон набрав 2982 і 10 382 бали в одноядерному і багатоядерному тестах відповідно. Це цілком стандартні результати для пристрою на базі 8-ядерного процесора Snapdragon 855.

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Відмінності. Особливий інтерес викликає обсяг оперативної пам'яті – 12 ГБ. Раніше такими характеристиками міг похизуватися лише Lenovo Z5 Pro GT. З коробки новинка від Xiaomi буде працювати на базі операційної системи Android 9.0 Pie.



Результати тестування Xiaomi Mi 9 Transparent Edition

Дата анонсу. Презентація новинки відбудеться вранці 20 лютого. За попередніми даними, ціна найбільш доступної модифікації флагмана складе близько 487 доларів.



Xiaomi Mi 9 Transparent Edition отримає оригінальний дизайн

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