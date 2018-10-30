Останнім часом все більше новоспечених власників відеокарт NVIDIA GeForce RTX скаржаться на проблеми в роботі доволі недешевих відеоадаптерів. На сторінках веб-ресурсу Reddit і форумі GeForce.com повідомляється про далеко не поодинокі випадки появи артефактів, нестабільної роботи і виходу з ладу старших прискорювачів NVIDIA Turing.

Про це повідомляє Overclock3D.

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До групи ризику в першу чергу відносяться відеокарти GeForce RTX 2080 Ti дизайну Founders Edition. Трохи менша ймовірність зіткнутися з неполадками у власників адаптерів GeForce RTX 2080 Founders Edition, а також модифікацій від AIB-партнерів "зеленого" чіпмейкера.

Хоча повідомлення про "вмираючі" відеокарти зовсім не нові і часто з’являються незабаром після ринкового дебюту нового покоління прискорювачів, досить дивно спостерігати таку кількість скарг за короткий період. Особливо, зважаючи на той факт, що новинки досі не працюють на повну потужність і не задіюють технології з набору NVIDIA RTX, в який входить апаратне прискорення трасування променів і згладжування DLSS.



NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti "вмирають" при найменших навантаженнях

З іншого боку, не можна не відзначити розторопність NVIDIA і її партнерів, які швидко обмінюють по гарантії карти GeForce RTX, які вийшли з ладу, на нові екземпляри.

Деяким геймерам, щоправда, не щастить подвійно: аналогічні проблеми спостерігаються і з відеокартами, які були замінені виробником.

Чи спровокована дана ситуація якимось виробничим браком карт GeForce RTX, поки неясно. Закордонні журналісти вже звернулися до NVIDIA з цього приводу, однак жодної відповіді від компанії до теперішнього часу не надходило.

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