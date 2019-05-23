Топовий смартфон Redmi K20 засвітився на "живих" фото

В передчутті презентації топового смартфона Redmi K20 в мережі з'являється дедалі більше інформації щодо новинки. Цьому сприяють численні витоки від інсайдерів та навіть самого виробника. А тепер в мережі опублікували "живі" фото новинки.

Дизайн задньої кришки. Як повідомляє Gizchina, на зображенні від виробника показані різні забарвлення Redmi K20 і дизайн задньої кришки.

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Камера. Потрійна основна камера буде розташована по центру корпусу. Раніше генеральний директор Redmi Лю Вейбін повідомив, що в смартфоні будуть використовуватися модулі на 48 Мп (f / 1.7), 13 Мп (f / 2.4) та 8 Мп (f / 2.4).

Дизайн фронтальної панелі. На ще одних фотографіях Redmi K20 видно, що у смартфона тонкі рамки навколо екрану і немає ніяких вирізів.

Уже відомо, що апарат забезпечать 6,39-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD +, а фронтальна камера буде виїжджати з верхнього торця.

Дата анонсу. Презентація Redmi K20 відбудеться 28 травня. Разом з ним можуть представити Pro-версію.

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