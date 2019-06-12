Топовий смартфон Sony Xperia 1 надійшов у продаж в Україні: ціна

Компанія Sony Mobile оголосила про старт продажів флагманського смартфона Xperia 1. Зауважимо, новинка отримала незвичний дисплей із співвідношенням сторін 21:9, продуктивну начинку та стильний дизайн.

Дата старту продажів та ціна. Sony Xperia 1 надійшов у продаж 12 червня, а вартість новинки складе 29 990 гривень, повідомили у прес-службі Sony Mobile.

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Характеристики. Головною особливістю смартфона став 6,5-дюймовий 4К OLED дисплей із незвичним співвідношенням сторін – 21:9. Таке рішення має низку переваг: під час веб-серфінгу на екрані відображається більше інформації, а працювати із двома додатками одночасно ще зручніше.

Основних камер в Sony Xperia 1 три: 16-мегапіксельним надширококутний об’єктив для зйомки пейзажів, який доповнений 26-мегапіксельним універсальним об’єктивом, а третій модуль представлений 52-міліметровим телеоб’єктивом (який еквівалентний 35-мегапіксельному для повнокадрової матриці). Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп.

Огляд Sony Xperia 1 – дивіться відео

Як і належить флагману Sony Xperia 1 отримав топовий процесор Qualcomm Snapdragon 855 із підтримкою Snapdragon Elite Gaming. Оперативна пам'ять має обсяг 6 ГБ, а вбудоване сховище – 128 ГБ. Окрім того передбачена підтримка microSD-карт до 512 ГБ.

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Працює смартфон під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie.Потужна батарея, ємкістю 3330 мАг, що підтримує технології Smart Stamina, Battery Care і Xperia Adaptive Charging, забезпечує роботу пристрою без підзарядки протягом усього дня.

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