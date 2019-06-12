Топовий смартфон Sony Xperia 1 надійшов у продаж в Україні: ціна

171 Читать новость на русском
Sony Xperia 1: характеристики та ціна в Україні
Sony Xperia 1: характеристики та ціна в Україні / Android Authority

Компанія Sony Mobile оголосила про старт продажів флагманського смартфона Xperia 1. Зауважимо, новинка отримала незвичний дисплей із співвідношенням сторін 21:9, продуктивну начинку та стильний дизайн.

Дата старту продажів та ціна. Sony Xperia 1 надійшов у продаж 12 червня, а вартість новинки складе 29 990 гривень, повідомили у прес-службі Sony Mobile.

Читайте також: Рекорд для ринку: Sony готує смартфон із 6 камерами

Характеристики. Головною особливістю смартфона став 6,5-дюймовий 4К OLED дисплей із незвичним співвідношенням сторін – 21:9. Таке рішення має низку переваг: під час веб-серфінгу на екрані відображається більше інформації, а працювати із двома додатками одночасно ще зручніше.

Основних камер в Sony Xperia 1 три: 16-мегапіксельним надширококутний об’єктив для зйомки пейзажів, який доповнений 26-мегапіксельним універсальним об’єктивом, а третій модуль представлений 52-міліметровим телеоб’єктивом (який еквівалентний 35-мегапіксельному для повнокадрової матриці). Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп.

Огляд Sony Xperia 1 – дивіться відео

Як і належить флагману Sony Xperia 1 отримав топовий процесор Qualcomm Snapdragon 855 із підтримкою Snapdragon Elite Gaming. Оперативна пам'ять має обсяг 6 ГБ, а вбудоване сховище – 128 ГБ. Окрім того передбачена підтримка microSD-карт до 512 ГБ.

Читайте також: Sony оголосила дату виходу фільму Uncharted: деталі

Працює смартфон під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie.Потужна батарея, ємкістю 3330 мАг, що підтримує технології Smart Stamina, Battery Care і Xperia Adaptive Charging, забезпечує роботу пристрою без підзарядки протягом усього дня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
До Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Луценка: текст документа
сьогодні
7896
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Ціни Sony
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 представили офіційно: характеристики і ціна
11 червня 12:33 Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 представили офіційно: характеристики і ціна
1654
Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
9 червня 22:05 Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
2869
Скандал з Huawei: найважливіші події
9 червня 19:15 Скандал з Huawei: найважливіші події
Анастасія Можаровська 2962
Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
8 червня 22:02 Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
Ірина Полицька 1991
Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
6 червня 09:30 Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
2187
Новини
Більше новин
Залиште відгук