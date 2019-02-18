Топову версію смартфона Samsung Galaxy S10+ протестували на продуктивність

Напередодні презентації нового топового смартфона Samsung Galaxy S10, топову версію новинки випробували на продуктивність. Смартфон протестували у синтетичних тестах на Geekbench і AnTuTu.

Як інформує GizmoChina, на сервісі Geekbench тестували версію Galaxy S10 Plus, що працює на процесорі Exynos 9820 з 12 ГБ оперативної пам'яті та має операційну систему Android 9 Pie. У одноядерних і багатоядерних тестах Geekbench апарат набрав відповідно 4450 і 9753 бали.

Читайте також: Фінальні характеристики флагмана Samsung Galaxy S10 потрапили до рук журналістів

На сервісі AnTuTu Galaxy S10 Plus показав середній результат тестування 326 185. Для порівняння, смартфон Lenovo Z5 Pro GT, що перший у світі отримав 12 ГБ оперативки, набрав у цьому тесті значно більше - 368 480 балів.

Ціна питання

Презентація нової флагманської серії S10 запланована на 20 лютого. За попередніми даними, Galaxy S10 Plus з 6 ГБ буде коштувати 1 125 доларів (31 500 гривень). Версія з 8 ГБ оцінена у 1410 доларів (39 500 гривень), а топова модифікація з 12 ГБ оперативної пам'яті буде коштувати 1 635 доларів (45 800 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно