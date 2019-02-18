Топову версію смартфона Samsung Galaxy S10+ протестували на продуктивність

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Samsung Galaxy S10+
Samsung Galaxy S10+ / mobidevices.ru

Напередодні презентації нового топового смартфона Samsung Galaxy S10, топову версію новинки випробували на продуктивність. Смартфон протестували у синтетичних тестах на Geekbench і AnTuTu.

Як інформує GizmoChina, на сервісі Geekbench тестували версію Galaxy S10 Plus, що працює на процесорі Exynos 9820 з 12 ГБ оперативної пам'яті та має операційну систему Android 9 Pie. У одноядерних і багатоядерних тестах Geekbench апарат набрав відповідно 4450 і 9753 бали.

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На сервісі AnTuTu Galaxy S10 Plus показав середній результат тестування 326 185. Для порівняння, смартфон Lenovo Z5 Pro GT, що перший у світі отримав 12 ГБ оперативки, набрав у цьому тесті значно більше - 368 480 балів.

Ціна питання

Презентація нової флагманської серії S10 запланована на 20 лютого. За попередніми даними, Galaxy S10 Plus з 6 ГБ буде коштувати 1 125 доларів (31 500 гривень). Версія з 8 ГБ оцінена у 1410 доларів (39 500 гривень), а топова модифікація з 12 ГБ оперативної пам'яті буде коштувати 1 635 доларів (45 800 гривень).

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Теги: Техно Смартфони Samsung Galaxy S10 Samsung
Джерело: 24 Канал
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