Toyota планує освоювати Місяць: деталі місії

Слідом за компанією Tesla ще один відомий виробник автомобілів має намір освоїти космос. Компанія Toyota та Японське агентство аерокосмічних досліджень JAXA підписали угоду про партнерство з питань розробки та тестування керованих місяцеходів.

Як повідомляється на офіційному сайті Toyota, очікується, що ровери візьмуть участь в майбутніх місіях на супутнику Землі.

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Деталі місії. Спільні роботи Toyota і JAXA почалися ще в червні, але оголосили про партнерство тільки зараз. Згідно з першими звітами, протягом 2019 японці будуть складати технічну картину майбутнього ровера. Для цих цілей Toyota відкрила "Місячний Дослідницький Мобільний Завод", штат якого до кінця року повинен розростися до 30 співробітників.

Вже до 2020 року компанії планують почати виготовлення і тестування робочих деталей місяцеходу, а також зайнятися складанням мініатюрного прототипу ровера. Роком пізніше, в 2021 році, інженери проведуть їх контрольні випробування.

Концепт місяцеходу Toyota і JAXA – дивіться відео

У разі успішних результатів всіх вищеописаних кроків, компанії візьмуться за розробку повнорозмірної версії транспорту. Відбудеться це орієнтовно в 2022 році. У наступні п'ять років, аж до 2027 року, інженери проводитимуть більш комплексні тести. Потім на ровер чекають льотні випробування. Тоді ж місяцехід запустять в повномасштабне виробництво.

Що відомо про місяцехід Toyota? За попередніми даними, габарити готової машини складуть 6 x 5 x 3,7 метра. Вона буде розрахована на 2-4 особи, забезпечених 13 кубометрами простору.

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Джерелом енергії ровера послужать водневі паливні елементи. Варто відзначити, що транспорт зроблять герметичним, а значить, астронавти зможуть перебувати в ньому без скафандрів.

Головним завданням майбутнього місяцеходу стане дослідження полярних областей супутника Землі з метою вивчення його ресурсів.

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