Toyota побудує місто майбутнього для випробування ключових технологій

Toyota представила своє бачення міста майбутнього на виставці споживчої електроніки CES 2020 у Лас-Вегасі. Компанія розробляла проєкт вісім місяців і нарешті показала його широкій публіці.

Мета проєкту – закласти фундамент нових технологій містобудування. Але спочатку буде створена віртуальна копія міста, щоб протестувати ідеї і вчитися на власних помилках, пише TechCrunch.

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Уявіть собі повністю кероване місто, в якому дослідники, інженери й вчені мають можливість вільно тестувати технології безпілотників, мобільності як послуги, робототехніки, розумних підключених будинків, ШІ та багато чого іншого – в реальному середовищі,

– розповів Акід Тойода, головний ідеолог проєкту.

Жартома він називає себе японською версією Віллі Вонки, героя твору "Чарлі і шоколадна фабрика".

У Woven City – таку назву отримав проєкт – повністю підключена екосистема буде працювати на енергії водню, а побутові турботи візьмуть на себе роботи. Датчики та ШІ подбають про основні потреби жителів.



Toyota створить у Японії автоматизоване місто майбутнього

У новому місті, побудованому на місці колишньої фабрики біля підніжжя гори Фудзі, будуть прокладені три типи доріг – для пішоходів, для велосипедів і скутерів і для автономного транспорту. Зокрема, там будуть курсувати шаттли e-Palette, над якими працюють в Toyota.

За архітектурну частину відповідає відомий данський інженер Бьярке Інгельс, автор штаб-квартир Google в Каліфорнії і Лондоні і Lego House в Данії.

Перші мешканці з'являться там у 2021 році, пообіцяв Акід Тойода. Компанія сподівається, що городянами Woven City стануть співробітники Toyota, їх сім'ї, які вийшли на пенсію службовці та студенти.



Перші жителі поселяться у місті в 2021 році

Компанія вже працює над новим поколінням домашніх роботів, які Toyota бачить в ролі компаньйонів для літніх людей, але не тільки. Вони навчатимуться у звичайних життєвих ситуаціях і виконувати широке коло завдань.

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