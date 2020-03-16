Трафік Pornhub істотно зріс через коронавірус: промовиста інфографіка

Популярний порнографічний сервіс Pornhub опублікував статистику щодо відвідування сайту. Цікаво, що за час впровадження обмежувальних заходів для запобігання поширення коронавірусу, трафік порносайту істотно зріс.

Зокрема, 11 березня світовий трафік Pornhub виріс на 5,7%, порівняно із іншими середами.

До теми Pornhub відкрив безкоштовний доступ до порно через коронавірус

Найбільше трафік зріс в Італії – на 13,8%. Як відомо, саме в цій країні найкритичніша ситуація з поширенням коронавірусу в Європі. Також значно вищий показник переглядів зафіксували у Бельгії – на 12,4%, Нідерландах – на 10,9% та Чехії – на 9,4%.

Зростання перегляду порно трапилось і в Україні. Pornhub 11 березня відвідали на 7,1% більше користувачів, ніж зазвичай.

Коронавірус покращив трафік Pornhub

Що шукали

Як ми раніше повідомляли, серед трендів Pornhub теж тематичні відео. Пошуковий запит "коронавірус" вперше з'явилися 25 січня. І популярність цих роликів продовжує зростати. За місяць експерти Pornhub зафіксували понад 6,8 мільйонів пошукових запитів, що містять або "corona", або "covid". 5 березня пошукові запити досягли 1,5 мільйона запитів за день.

Найчастіше відео із коронавірусом шукали у Словаччині до 119% запитів. Також, велика зацікавленість до таких порнороликів є у Болгарії, Малайзії та Сербії – на +80%

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