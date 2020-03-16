24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Трафік Pornhub істотно зріс через коронавірус: промовиста інфографіка

-
Під час карантину люди активніше дивляться Pornhub / pornhub.com

Популярний порнографічний сервіс Pornhub опублікував статистику щодо відвідування сайту. Цікаво, що за час впровадження обмежувальних заходів для запобігання поширення коронавірусу, трафік порносайту істотно зріс.

Зокрема, 11 березня світовий трафік Pornhub виріс на 5,7%, порівняно із іншими середами.

До теми Pornhub відкрив безкоштовний доступ до порно через коронавірус

Найбільше трафік зріс в Італії – на 13,8%. Як відомо, саме в цій країні найкритичніша ситуація з поширенням коронавірусу в Європі. Також значно вищий показник переглядів зафіксували у Бельгії – на 12,4%, Нідерландах – на 10,9% та Чехії – на 9,4%.

Зростання перегляду порно трапилось і в Україні. Pornhub 11 березня відвідали на 7,1% більше користувачів, ніж зазвичай.

Коронавірус покращив трафік Pornhub

Що шукали

Як ми раніше повідомляли, серед трендів Pornhub теж тематичні відео. Пошуковий запит "коронавірус" вперше з'явилися 25 січня. І популярність цих роликів продовжує зростати. За місяць експерти Pornhub зафіксували понад 6,8 мільйонів пошукових запитів, що містять або "corona", або "covid". 5 березня пошукові запити досягли 1,5 мільйона запитів за день.

Найчастіше відео із коронавірусом шукали у Словаччині до 119% запитів. Також, велика зацікавленість до таких порнороликів є у Болгарії, Малайзії та Сербії – на +80%

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

У Чернівцях померла жінка, яку госпіталізували із підозрою на коронавірус
16 березня
Автор: Ірина Полицька
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Техно Техно Секс Порно Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
16 березня 15:31 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
Ірина Полицька
16 березня 13:09 Карантин в Україні 2020: як працювати вдома і не втратити продуктивність
Ірина Полицька
15 березня 18:02 Коронавірус в Україні: чи готова IT-галузь перейти на віддалену роботу
Ірина Полицька
15 березня 13:03 Коронавірус в Україні: як вплине на ринок техніки та чи будуть дорожчати смартфони
Ірина Полицька
11 березня 17:34 Через коронавірус скасовують техно презентації та виставки: список подій
Анастасія Можаровська
Новини
Більше новин
Залиште відгук