Трамп епічно обмовився під час розмови з Тімом Куком: відео

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Дональд Трамп зустрівся з Тімом Куком
Дональд Трамп зустрівся з Тімом Куком / cbsnews.com

Президент CША Дональд Трамп провів зустріч із CEO компанії Apple Тімом Куком. Під час цієї зустрічі, які відбувалась у Білому Домі, Трамп та Кук обговорили питання технологій і трудових ресурсів.

Та без казусів не обійшлось. Коли Дональд Трамп дякував CEO Apple за співпрацю, він назвав його Тітом Епл.

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"Ви вклали багато коштів у розвиток нашої країни, і ми це дуже цінуємо, Тім Еппл", – сказав Дональд.

До речі, це не перша така обмовка Трампа. Раніше він назвав генерального директора Lockheed Martin Мерилін Локхід.

Така обмовка американського президента вже породила чимало дотепних мемів у соцмережах.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Меми Дональд Трамп Тім Кук Apple
Джерело: 24 Канал
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