Трамп епічно обмовився під час розмови з Тімом Куком: відео

Президент CША Дональд Трамп провів зустріч із CEO компанії Apple Тімом Куком. Під час цієї зустрічі, які відбувалась у Білому Домі, Трамп та Кук обговорили питання технологій і трудових ресурсів.

Та без казусів не обійшлось. Коли Дональд Трамп дякував CEO Apple за співпрацю, він назвав його Тітом Епл.

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"Ви вклали багато коштів у розвиток нашої країни, і ми це дуже цінуємо, Тім Еппл", – сказав Дональд.

До речі, це не перша така обмовка Трампа. Раніше він назвав генерального директора Lockheed Martin Мерилін Локхід.

Така обмовка американського президента вже породила чимало дотепних мемів у соцмережах.

... here's the president of the united states calling tim cook, ceo of apple, "tim apple." pic.twitter.com/RTc45RFm5e — fake nick ramsey (@nick_ramsey) 6 березня 2019 р.

when he calls u tim apple pic.twitter.com/DmvWRCkfdy — Dominic Monn (@dqmonn) 6 березня 2019 р.

Steve Mac is rolling in his grave rn — Gonzy (@imgonzy) 6 березня 2019 р.

Tim Apple is an American icon just like the famous innovators Thomas Lightbulb and Henry Car — Scott (@wskinne3) 6 березня 2019 р.

when he calls u tim apple pic.twitter.com/DmvWRCkfdy — Dominic Monn (@dqmonn) 6 березня 2019 р.

Not to be confused with Bill Microsoft. — Curt Schick (@justcurt915) 6 березня 2019 р.

Or Elon Tesla — Tint Depot (@tintdepot) 6 березня 2019 р.

... here's the president of the united states calling tim cook, ceo of apple, "tim apple." pic.twitter.com/RTc45RFm5e — fake nick ramsey (@nick_ramsey) 6 березня 2019 р.

Donald Russia. — marty salo (@martysalo) 7 березня 2019 р.

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