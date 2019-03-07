Трамп епічно обмовився під час розмови з Тімом Куком: відео
Президент CША Дональд Трамп провів зустріч із CEO компанії Apple Тімом Куком. Під час цієї зустрічі, які відбувалась у Білому Домі, Трамп та Кук обговорили питання технологій і трудових ресурсів.
Та без казусів не обійшлось. Коли Дональд Трамп дякував CEO Apple за співпрацю, він назвав його Тітом Епл.
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"Ви вклали багато коштів у розвиток нашої країни, і ми це дуже цінуємо, Тім Еппл", – сказав Дональд.
До речі, це не перша така обмовка Трампа. Раніше він назвав генерального директора Lockheed Martin Мерилін Локхід.
Така обмовка американського президента вже породила чимало дотепних мемів у соцмережах.
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