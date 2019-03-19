Трамп побоюється безпілотних авто: як він це пояснює

Президент США Дональд Трамп в одному із інтерв'ю заявив, що побоюється безпілотних автомобілів. Він наголосив, що не довіряє комп'ютерам возити людей.

Як інформує Ars Technica, під час спілкування з американським президентом журналіст запитав про те, чи не хоче Трамп володіти Tesla з технологією автопілота. Президент заявив, що ніколи би не сів у таке авто.

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Як аргументував?

Так, це круто, але я б ніколи не сів в машину з автоматичним управлінням ... Я не довіряю якомусь комп'ютерові возити мене!

Також Трапм назвав концепцію безпілотних автомобілів до ряду "божевільних", додавши, аби водій контролював будь-який транспортний засіб, на якому він їхав.

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