Трамп заявив про права США на Місяць та інші космічні об'єкти

Американський президент відкрив дорогу компаніям у США до комерційного освоєння будь-яких ресурсів і об'єктів в космосі, включаючи Місяць, Марс та інші планети. В документі пдіписаному Трампом зазначається, що США не визнають космічний простір глобальним надбанням.

Відповідний документ Трамп підписав 6 квітня. По суті це означає, що будь-яка держава чи приватна компанія можуть вести розвідку і використовувати ресурси у космосі, спираючись на право приватної власності.

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США прагнуть якомога швидше і надовго повернутися на Місяць, відправити людей на Марс, а також планують довгострокові дослідження інших космічних об'єктів. Реалізація цих проєктів вимагає партнерства з комерційними компаніями, в тому числі в частині видобутку і використання космічних ресурсів в інтересах цих місій.

Однак, як сказано в указі, "невизначеність щодо права на видобуток і використання космічних ресурсів, включаючи права на комерційне використання місячних ресурсів", не дозволяє приватним компаніям брати участь у новій місячній програмі США.

Очевидно, що Трампа це не влаштовує, тому він вирішив поширити дію американського законодавства на космічний простір.

Американці повинні мати право займатися комерційною розвідкою, видобутком і використанням ресурсів в космічному просторі відповідно до чинного законодавства. Космічний простір є юридично і фізично унікальною областю людської діяльності, і Сполучені Штати не розглядають його як глобальне надбання,

– сказано в документі.

Зокрема, США не визнають Угоду про діяльність держав на Місяці та інших космічних об'єктах. У підписаному Трампом указі підкреслюється, що Угода 1979 року не встановлює чітких правових рамок щодо використання космічних ресурсів.

Реакція Росії

На таке рішення Трампа вкрай негативно відреагував "Роскосмос". Там заявили що спроби "експропріації" космічного простору і агресивні плани з фактичного захоплення територій інших планет не налаштовують країни на плідну співпрацю.

В історії вже були приклади, коли одна країна вирішила почати захоплювати території в своїх інтересах – всі пам'ятають, що з цього вийшло,

– нагадав він.

Але крім різкого неприйняття нових правил гри протиставити США Росії нічого. У країни немає ресурсів і технічних засобів для того, щоб випередити США і приватні американські компанії як на Місяці, так і на Марсі. Основна гонка за захоплення ресурсів з урахуванням нової правової реальності розгорнеться в космосі між США і Китаєм.

Місячна програма NASA "Артеміда"

Приватне освоєння Місяця американцями почнеться вже в найближчі 4 роки. У 2019 Дональд Трамп зажадав від NASA "за всяку ціну" повернути американців на Місяць протягом п'яти років. В результаті була прийнята космічна програма "Артеміда", що складається з двох етапів.

Перший етап включає висадку на Місяць в 2024 році і буде складатися з декількох місій: пілотований орбітальний обліт супутника місією "Артеміда-2", початок будівництва міжнародної навколомісячної станції Gateway і, нарешті, висадка на Місяці екіпажу з першою жінкою в рамках місії "Артеміда-3".

Другий етап програми – це регулярні польоти на Місяць і створення місячної інфраструктури.

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