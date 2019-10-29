Трамп звернувся до Тіма Кука, бо йому не подобається дизайн нових iPhone

Президент США Дональд Трамп виявляється, є відданим користувачем смартфонів Apple. Він має новий iPhone (2018 чи 2019 року випуску), а також користувався старішим моделями. Тепер він зізнався, що нова модель смартфона Apple йому не подобається.

Про це він розповів на своїй сторінці у Twitter.

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У твіті він звернувся до глави компанії Apple Тіма Кука: "Тіму: кнопка на iPhone була набагато краще, ніж перегортання".

Очевидно, Трамп має на увазі класичну фізичну кнопку "Додому", яку мали iPhone від першого до iPhone 8. Новіші версії вже позбулись цієї кнопки.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2019

Чому відмовились від цієї кнопки? Ця кнопка зникла із виходом iPhone X. На такий крок Apple пішла, щоб збільшити робочу кнопку екрану та звести до мінімуму рамки. Замість неї з’явилась сенсорна кнопка, а також низка команд для виконання цих функцій.

Перше фото з фізичною кнопкою "Додому"; друге – з сенсорною

До речі, Трамп уже критикував дизайн iPhone. У 2013 році він теж розкритикував дизайн iPhone (очевидно, він мав на увазі модель iPhone 5). Тоді він порадив Apple зробити пристрій з великим екраном, щоб конкурувати з компанією Samsung.

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