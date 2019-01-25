Треба працювати ще більше, – Маск розіслав працівникам лист о 1 ночі

309 Читать новость на русском
Ілон Маск перепрацьовує у Tesla
Ілон Маск перепрацьовує у Tesla / armenianreport.com

Глава компанії Tesla Ілон Маск вже раніше показував, що є трудоголіком. Наприклад нещодавно він заявляв, що інколи йому доводилось ночувати на заводі. Схоже і нині CEO Tesla дуже пересиджує на роботі.

Як пише видання inc.com, Маск розіслав працівника лист на електронні пошти о 1:20 ночі. У листі Маск перелічив головні здобутки компанії за останні кілька років.

Читайте також:  "Справжня ганьба": в соцмережах поширюють відео з лінії виробництва Tesla

У цьому ж повідомленні він сказав про звільнення деяких працівників – загалом 7% від усього штату. Решту підлеглих закликав працювати набагато більше, ніж інші виробники автомобілів, аби їхня компанія витримувала конкуренцію.

Чим аргументував

"Є багато компаній, які можуть запропонувати кращий баланс між роботою та особистим життям, оскільки вони є більшими або ж працюють в галузях, які не є в такій жорсткій конкуренції", – пояснив позицію Маск.

Головний виклик для Tesla – зробити електрокари і батареї конкурентними для тих, що працюють на паливі, адже електрокари все ще занадто дорогі для більшості людей.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно IT-бізнес Tesla Ілон Маск
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
24 січня 21:04 Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 4600
Смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2) виходить на український ринок: ціна
23 січня 21:02 Смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2) виходить на український ринок: ціна
891
Vivo представила смартфон середнього рівня Y89: характеристики і ціна
22 січня 14:01 Vivo представила смартфон середнього рівня Y89: характеристики і ціна
299
#10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
21 січня 21:04 #10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
1899
Місячне затемнення 21 січня 2019: яскраві фото та відео незвичного явища
21 січня 13:00 Місячне затемнення 21 січня 2019: яскраві фото та відео незвичного явища
5547
Рецепт успіху Lenovo в Україні: відверте інтерв'ю з гендиректором компанії
19 січня 20:02 Рецепт успіху Lenovo в Україні: відверте інтерв'ю з гендиректором компанії
Анастасія Можаровська 826
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук