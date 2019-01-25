Треба працювати ще більше, – Маск розіслав працівникам лист о 1 ночі

Глава компанії Tesla Ілон Маск вже раніше показував, що є трудоголіком. Наприклад нещодавно він заявляв, що інколи йому доводилось ночувати на заводі. Схоже і нині CEO Tesla дуже пересиджує на роботі.

Як пише видання inc.com, Маск розіслав працівника лист на електронні пошти о 1:20 ночі. У листі Маск перелічив головні здобутки компанії за останні кілька років.

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У цьому ж повідомленні він сказав про звільнення деяких працівників – загалом 7% від усього штату. Решту підлеглих закликав працювати набагато більше, ніж інші виробники автомобілів, аби їхня компанія витримувала конкуренцію.

Чим аргументував

"Є багато компаній, які можуть запропонувати кращий баланс між роботою та особистим життям, оскільки вони є більшими або ж працюють в галузях, які не є в такій жорсткій конкуренції", – пояснив позицію Маск.

Головний виклик для Tesla – зробити електрокари і батареї конкурентними для тих, що працюють на паливі, адже електрокари все ще занадто дорогі для більшості людей.

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