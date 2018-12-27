Тренд майбутнього: понад чотири тисячі шведів вживили під шкіру чипи

У Швеції громадяни вживлюють під шкіру чипи, які замінюють пластикові картки, ключі від дому, а також перепустки. Нині мікросхеми імплантували вже понад чотири тисячі шведів.

Про це інформує ТСН.

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Найчастіше чипи вживлюють між великим та вказівним пальцем. Чип вводиться під шкіру за допомогою спеціального шприца. Це схоже на процедуру пірсингу, загалом процедура безболісна.



Чип вживляють за допомогою шприца

Руку з чипом, так само, як і звичайну пластикову картку, прикладають до зчитувача. Така технологія вважається більш безпечною, ніж пластикові картки. Проте наразі чипи дуже непокоять мікробіологів. Ті попереджають, що мікросхема може занести інфекцію і спричинити реакцію імунної системи.

Варто зазначити, що ця система вперше з’явилася у 2015 році. Натомість за 2017 рік Національна залізнична компанія Швеції запустила можливість оплачувати проїзд скануванням біометричного мікрочипа.

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