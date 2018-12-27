Тренд майбутнього: понад чотири тисячі шведів вживили під шкіру чипи

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Понад чотири тисячі шведів вживили під шкіру чипи
Понад чотири тисячі шведів вживили під шкіру чипи / www.iphones.ru

У Швеції громадяни вживлюють під шкіру чипи, які замінюють пластикові картки, ключі від дому, а також перепустки. Нині мікросхеми імплантували вже понад чотири тисячі шведів.

Про це інформує ТСН.

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Найчастіше чипи вживлюють між великим та вказівним пальцем. Чип вводиться під шкіру за допомогою спеціального шприца. Це схоже на процедуру пірсингу, загалом процедура безболісна.

Чіп вживляють за допомогою шприца
Чип вживляють за допомогою шприца

Руку з чипом, так само, як і звичайну пластикову картку, прикладають до зчитувача. Така технологія вважається більш безпечною, ніж пластикові картки. Проте наразі чипи дуже непокоять мікробіологів. Ті попереджають, що мікросхема може занести інфекцію і спричинити реакцію імунної системи. 

Варто зазначити, що ця система вперше з’явилася у 2015 році. Натомість за 2017 рік Національна залізнична компанія Швеції запустила можливість оплачувати проїзд скануванням біометричного мікрочипа. 

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Теги: Техно Штучний інтелект Швеція
Джерело: Техно
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