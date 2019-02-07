Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році

Моноброва, сканер відбитків на задній панелі та класичні динаміки, схоже, залишаться у минулому. У 2019 виробники смартфонів дивуватимуть новими, більш революційними трендами.

Техно 24 зібрав для вас найцікавіші тренди, що ми побачимо у смартфонах 2019.

Чи не найголовніша тенденція у тому, що Apple перестає бути законодавицею моди смартфонів. Ба більше, за чутками, нові iPhones отримають деякі трендові характеристики, запозичені у китайських чи південнокорейських брендів.

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Дірка в екрані смартфона

Йдеться не про буквальну дірку, а про отвір на дисплеї, де розміщена фронтальна камера. Це стало можливим завдяки спеціальному екранові, який створила компанія Samsung. Він отримав назву Infinity-O. Такий підхід дає змогу істотно зекономити простір для екрану.

Так виглядав концепт Samsung Galaxy S10

Таку дірку отримає новий флагман компанії Samsung Galaxy S10, який мають представити 20 лютого. Щоправда наприкінці 2018 південнокорейська компанія випустила модель з революційним дисплеєм – Galaxy A8s. У той же день компанія Huawei випустила свій варіант "дірявого" смартфона – Honor View20.

Як повідомляють інсайдери, такий же принцип буде застосовано у новій моделі iPhone, однак деталі наразі невідомі.

5G

Чи не кожен новий флагманський смартфон серед іншого отримує і підтримку 5G. Першим смартфоном з підтримкою нової технології став смартфон Xiaomi Mi Mix 3, що працює на базі нового топового процесора SoC Snapdragon 855.

Що стосується iPhone, то модель із 5G з'явиться не раніше 2020 року.

5G отримають чимало флагманів

Цікаво, що наразі жоден мобільний оператор у світі не пропонує послугу 5G своїм абонентам. Щоправда кілька компаній вже тестують нове покоління мобільної мережі.

Сканер пальців у екрані

Часи, коли користувачі намагаються нащупати отвір, який відсканує палець і розблокує екран, схоже, залишились в минулому. Зараз чітко простежується тенденція, що сканер відбитків пальців вбудовують безпосередньо в екран смартфона. При чому, якщо донедавна розблокувати пристрій можна було лише приклавши лише у конкретне місце на екрані, то нині виробники намагаються значно розширити діапазон "чутливої" частини.

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Так, компанія Xiaomi заявила, що нові пристрої компанії матимуть значно ширшу площу для розблокування пальцем. Інший китайський бренд Vivo нещодавно випустила концерт смартфона під назвою APEX 2019. Ця новинка підтримує технологію Fullscreen Fingerprint, яка дає змогу розблокувати екран за допомогою відбитку, приклавши палець до будь-якого місця на екрані.

Сканер відбитків пальців вбудований в екран

Смартфон без жодної кнопки чи отвору

Вже згаданий вище смартфон Vivo APEX 2019 отримав ще один тренд – відсутність жодної кнопки чи отвору. Це вдалось виконати завдяки технології ехнологією Unibody (з цільного тіла). Тож складається враження, що пристрій немає ніяких слідів від склеювання. Фізичні кнопки у пристрої замінили сенсорними, які є чутливими до сили натискання.

Динаміки у APEX 2019 "заховали" за допомогою ще однієї цікавої технології Sound On Display, тобто смартфон видає звук за допомогою вібрацій.

Vivo APEX 2019 без кнопок і отворів

Що стосується отвору для зарядки, то його теж немає, – апарат можна буде заряджати за допомогою бездротової зарядки. Обійшлось і без слота для SIM-карти, найімовірніше, смартфон буде використовувати e-SIM.

Схожу модель показала і компанія Meizu – він отримав назву Zero.

Щоправда обидві моделі лише прототипи – Vivo обіцяє представити смартфон всередині цього року.

Зворотна зарядка

Чим ближча дата презентації нового флагмана Samsung Galaxy S10, тим більше чуток з'являється навколо цієї моделі. Нещодавно стало відомо, що новинка отримає функцію зворотної бездротової зарядки, тобто зможе живити енергією інші пристрої як павербанк.

Samsung Galaxy S10 + заряджає бездротові навушники

Наразі лише Samsung заявили про запуск такої технології. Однак, враховуючи той факт, що сучасний користувач має чимало девайсів, зворотна зарядка на смартфоні – річ потрібна. Тож можна очікувати. що незабаром інші виробники почнуть додавати цю функцію до своїх новинок.

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