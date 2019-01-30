Третій майнор сезону Dota Pro Circuit відбудеться в Україні

Таким чином Україна є однією з двох країн разом із Швецією, які приймуть цілих два турніри рейтинового сезону.

Така інформація з'явилась у розділі DPC офіційного сайту Dota 2. Точне місце проведення поки що залишається невідомим.

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Турнір відбудеться з 4 по 10 березня, а кваліфікації на нього будуть грати з 7 по 10 лютого. Організаторами виступлять Starladder спільно з ImbaTV. На турнірі виступлять 8 команд з південної та північної Америки, Європи, СНД, Китаю та південно-східної Азії.

Учасники будуть боротись за призовий фонд у 300 000 доларів США та 500 рейтингових очок DPC, як і на усіх майнорах. Крім того, переможець отримає кваліфікацію на мейджор у Стокгольмі, який відбудеться за декілька днів після завершення майнору.



В Україні пройде 2 DPC-турніри цього сезону

Нагадаємо, що в Україні також відбудеться останній (п'ятий) майнор сезону. Учасники зустрінуться у Києві з 10 по 16 червня.

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