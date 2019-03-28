Трейлер та дата виходу гри Wolfenstein: Youngblood з'явились в мережі

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Wolfenstein: Youngblood – дата виходу, сюжет та трейлер
Wolfenstein: Youngblood – дата виходу, сюжет та трейлер / Фото з вільних джерел

Студія Bethesda Softworks визначилася із точною датою релізу шутера Wolfenstein: Youngblood. На честь цієї події компанія навіть опублікувала сюжетний трейлер проекту під композицію Carpenter Brut – Turbo Killer.

Сюжет та особливості. Як повідомляє DSOGaming, на відміну від останніх двох частин Wolfenstein, в Youngblood розробники реалізують повноцінний відкритий світ, який можна вільно досліджувати – в цьому MachineGames допомагала студія Arkane, відповідальна за Dishonored і Prey.

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Досліджуючи Париж і вступаючи в перестрілки з нацистами, ви будете підвищувати рівень героїнь – це відкриє доступ до здібностей, поліпшень для зброї, косметичних предметів і різних пристроїв. Відзначається, що місії дозволять виконувати в будь-якій послідовності.


Скріншот з гри Wolfenstein: Youngblood

Дата виходу. Wolfenstein: Youngblood надійде в продаж 26 червня цього року у версіях для PC, PlayStation 4, Xbox One і Nintendo Switch.

Трейлер гри Wolfenstein: Youngblood – дивіться відео

Bethesda Softworks вже почала приймати попередні замовлення на стандартне і Deluxe-видання гри. Останнє, крім самого шутера, включає в себе набір Buddy Pass, що дозволяє пройти всю кампанію разом з другом, навіть якщо у нього немає гри, і набір Cyborg Skin Pack з титановим забарвленням для вогнепальної зброї, енергоброні, ножів і топірців.

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Теги: Техно Ігри
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