Тримай зв'язок з найдорожчими людьми: Facebook тестує зручний месенджер для Apple Watch

Команда розробників з Facebook тестують експериментальну версію нового месенджера Kit для Apple Watch. Додаток дає змогу в зручному для розумного годинника форматі контактувати з близькими людьми за допомогою лише одного натискання.

Експериментальний месенджер Kit може стати вкрай корисним під час пандемії COVID-19, позаяк дає змогу практично не торкатися смартфону протягом дня, якщо це потрібно, розповідає TechCrunch.

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Що таке Kit

Повна назва месенджера Keep in touch (підтримуй зв'язок). Додаток безкоштовний і дає змогу користувачу після запуску вибрати важливі контакти з Messenger, з якими після потрібно підтримувати з'вязок за допомогою Kit.

Варто зазначти, що додаток Messenger самостійно підтримує інтеграцію з Apple Watch, однак Kit спрямований на швидкий зв'язок з найближчими людьми. Тобто Facebook розробила такий собі аналог панелі швидкого набору для Apple Watch

Що може Kit

З допомогою додатку користувач має змогу відправляти повідомлення будь-якого доступного формату одним натисканням. Також можна читати вхідні повідомлення з Messenger і відповідати на них.

Особливість Kit в тому, що для користування додатком потрібно мінімум рухів і не потрібно діставати смартфон. В умовах карантину це саме те, що потрібно, адже можна вибрати лише потрібних людей і підтримувати спілкування з ними через Kip. Позаяк додаток скорочує час користування смартфоном, користувач менше братиме його в руки, а це вбереже його від зайвих мікробів, які в достатній кількості перебувають на наших смартфонах.

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