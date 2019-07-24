Тримайся Ілон Маск: шведський стартап представив "водну Tesla"

Шведський стартап X Shore представив електричний човен Eelex 8000, який сама ж компанія охрестила "водною Tesla". За словами засновника X Shore, мільярдера Конрада Бергстрема, він керувався тими ж принципами, що й Ілон Маск.

Бергстрем поставив перед собою завдання створити електричний човен, який буде перевершувати аналоги на бензині або на інших видах палива, повідомляє Electrek.

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Однак, при виробництві електричного човна не обійшлося без складнощів: зокрема, вода в 745 разів щільніша за повітря, що вимагає більших витрат енергії. Тому розробникам з X Shore довелося подумати над створенням більш ефективного корпусу човна і над розміщенням акумуляторів, для забезпечення правильного центру маси.



Катер Eelex 8000 працює повністю на електричних двигунах



Розробники охрестили катер Eelex 8000 "водною Tesla"



Електричний катер Eelex 8000 обійдеться покупцям в кругленьку суму

Характеристики. Максимальний запас ходу електричного човна Eelex 8000 складає 100 морських миль (185 кілометрів). Безшумний човен може розігнатися до 40 вузлів (74 км/год), а крейсерська швидкість складає 25 вузлів, приблизно 45 км/год.

Презентація електричного катера Eelex 8000 – дивіться відео

Ціна. Вартість "водної Tesla" складає 337 000 доларів, що значно перевищує ціну Tesla Model X у повній комплектації.

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