Тримайся Ілон Маск: шведський стартап представив "водну Tesla"

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Електричний катер Eelex 8000
Електричний катер Eelex 8000 / Electrek

Шведський стартап X Shore представив електричний човен Eelex 8000, який сама ж компанія охрестила "водною Tesla". За словами засновника X Shore, мільярдера Конрада Бергстрема, він керувався тими ж принципами, що й Ілон Маск.

Бергстрем поставив перед собою завдання створити електричний човен, який буде перевершувати аналоги на бензині або на інших видах палива, повідомляє Electrek.

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Однак, при виробництві електричного човна не обійшлося без складнощів: зокрема, вода в 745 разів щільніша за повітря, що вимагає більших витрат енергії. Тому розробникам з X Shore довелося подумати над створенням більш ефективного корпусу човна і над розміщенням акумуляторів, для забезпечення правильного центру маси.

Eelex 8000
Катер Eelex 8000 працює повністю на електричних двигунах

Eelex 8000
Розробники охрестили катер Eelex 8000 "водною Tesla"

Eelex 8000
Електричний катер Eelex 8000 обійдеться покупцям в кругленьку суму

Характеристики. Максимальний запас ходу електричного човна Eelex 8000 складає 100 морських миль (185 кілометрів). Безшумний човен може розігнатися до 40 вузлів (74 км/год), а крейсерська швидкість складає 25 вузлів, приблизно 45 км/год.

Презентація електричного катера Eelex 8000 – дивіться відео

Ціна. Вартість "водної Tesla" складає 337 000 доларів, що значно перевищує ціну Tesla Model X у повній комплектації.

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Теги: Водний транспорт Техно Новини Техно Штучний інтелект Ціни Tesla
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