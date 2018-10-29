Тривале перебування в космосі може змінювати мозок

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Вчені вважають, що відкритий космос змінює мозок
Вчені вважають, що відкритий космос змінює мозок / Фото з відкритих джерел

Вчені виявили ще одну небезпеку тривалих подорожей у космосі. Якщо людина понад півроку перебуває у відкритому космосі – це може мати вплив на структуру головного мозку.

Про це пише видання N+1, передає dt.ua.

Як з’ясували вчені, кількість білої і сірої речовини зменшується, а спинномозкової рідини – збільшується.

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В рамках дослідження вчені вивчили структуру головного мозку у 10 астронавтів. Їхній мозок просканували на МРТ перед польотом у космос, одразу після повернення на Землю, та ще раз через кілька місяців після повернення.

Тож науковці прийшли до висновку, що після польоту у астронавтів відбулося зменшення об'єму сірої речовини в правій середній скроневій звивині на 3,3%. Щоправда, після перебування на Землі протягом кількох місяців, цей показник повертався до норми.

Також відбувалось зменшення білої речовини, але воно було незначним і спостерігалося тільки відразу після польоту. В той же час вчені виявили збільшення об'єму спинномозкової рідини через кілька місяців після польоту.

На думку дослідників, саме ці змини можуть спричиняти проблеми із зором, які виявили у космонавтів після повернення.

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Теги: Техно Космос
Джерело: Техно
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