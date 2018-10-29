Тривале перебування в космосі може змінювати мозок
Вчені виявили ще одну небезпеку тривалих подорожей у космосі. Якщо людина понад півроку перебуває у відкритому космосі – це може мати вплив на структуру головного мозку.
Про це пише видання N+1, передає dt.ua.
Як з’ясували вчені, кількість білої і сірої речовини зменшується, а спинномозкової рідини – збільшується.
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В рамках дослідження вчені вивчили структуру головного мозку у 10 астронавтів. Їхній мозок просканували на МРТ перед польотом у космос, одразу після повернення на Землю, та ще раз через кілька місяців після повернення.
Тож науковці прийшли до висновку, що після польоту у астронавтів відбулося зменшення об'єму сірої речовини в правій середній скроневій звивині на 3,3%. Щоправда, після перебування на Землі протягом кількох місяців, цей показник повертався до норми.
Також відбувалось зменшення білої речовини, але воно було незначним і спостерігалося тільки відразу після польоту. В той же час вчені виявили збільшення об'єму спинномозкової рідини через кілька місяців після польоту.
На думку дослідників, саме ці змини можуть спричиняти проблеми із зором, які виявили у космонавтів після повернення.
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