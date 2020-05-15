Тривожні новини: собаки підкоряються командам роботів – відео

Роботи можуть підкорити собі собак. Вчені з Єльського університету провели спеціальне дослідження та наочно побачили, що собаки можуть виконувати команди, які їм віддають роботи.

Щоправда, собаки реагують на команди, які їм віддають людиноподібні роботи. Щодо інших машин, то їхні команди тварини ігнорують.

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Результати дослідження показали в рамках конференції Human-Robot Interaction 2020.

Як проходило дослідження

Науковці відібрали для тестування 34 собаки різного віку. Усім піддослідним роботи віддавали команди "сидіти". Але собак розділили на дві групи:

одні собаки отримували команди від людиноподібного робота,

інша група – від звичайної колонки.

Собаки сідали тільки в тому випадку, коли команду промовляв людиноподібний робот. При цьому поруч з собаками завжди перебував їхній власник.

Як собаки виконують команд роботів: відео

В іншому експерименті робот звав їх по імені. Коли собаки чули свою кличку від робота, то дивилися на нього. Також собаку кликали за допомогою колонки - на це реакції у пса не було.

Науковці наголошують, таке дослідження щодо реакції собак на команди роботів було проведено вперше.

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