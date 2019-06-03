Тривожний знак: Huawei зменшує виробництво смартфонів

Китайський виробник Huawei скорочує виробництво нових смартфонів. Схоже, через потрапляння до «чорного списку» США справи у компанії йдуть не найкращим чином.

Про це пише South China Morning Post, посилаючись на власні джерела, які знайомі з ситуацією.

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Зокрема, Huawei скоротила замовлення на нові телефони, які виробляють на заводі Foxconn.

Цікаво, що ще на початку року виробник розпочав масовий набір персоналу, у зв’язку зі зростанням продажів Huawei. Тепер завод змушений зупинити кілька виробничих ліній.

Що відомо про скандал із Huawei? Проблеми у Huawei почались після того, Як Міністерство торгівлі США внесло компанію до "чорного списку" та заборонило діяльність на території країни. Після цього багато американських технологічних компаній заявили про призупинення співпраці із китайським виробником.



Серед них Google, ARM, Intel, Qualcomm, Wi-Fi Alliance та SD Association. Microsoft теж видалила Huawei із списку партнерів. Щоправда, вже через кілька днів Wi-Fi та SD знову розмістили інформацію про співпрацю з Huawei.

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