Трюк більше не пройде: виробники смартфонів не зможуть "обманути" додаток AnTuTu

Розробники популярного мобільного бенчмарку AnTuTu випустили свіже оновлення, яке включає одне важливе нововведення. Раніше деяким виробникам вдавалося "обманути" додаток, використовуючи спеціальний режим підвищеної продуктивності, проте більше вони не зможуть цього зробити.

Результати AnTuTu стали для користувачів мірилом потужності та переваг мобільних пристроїв, повідомляє GizmoChina.

Читайте також: Samsung представить гнучкий смартфон-браслет: деталі

У чому проблема? Тому виробники оптимізували програмне забезпечення своїх ґаджетів таким чином, щоб при запуску бенчмарка вся система вмикала максимум ресурсів заради більш високих результатів. При цьому в звичайному використанні домогтися від смартфона тієї ж продуктивності не можна.

За словами творців бенчмарка, в AnTuTu 7.2.6 їм вдалося вирішити проблему завищення результатів тестування. Яким саме способом – не повідомляється.

Коли з'явиться оновлений додаток? Поки що нова версія AnTuTu доступна тільки з китайського сайту розробників. У магазинах додатків оновлення з'явиться пізніше.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно