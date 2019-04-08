Це хвороба: засновник Linux розкритикував соцмережі

775 Читать новость на русском
Лінус Торвальдс буває дуже грубим
Лінус Торвальдс буває дуже грубим / itc.ua

Розробник операційної системи Linux, один із найвідоміших програмістів в світі, Лінус Торвальдс, розкритикував існування соціальних мереж, назвавши їх хворобою.

Про це він сказав в інтерв'ю, передає інформацію Business Insider.

Так він відреагував на питання, що б він змінив в світі технологій, який допомогли створити його робота. 

Читайте також: Назвали найпопулярнішу соцмережу серед молодих українців

"Я абсолютно ненавиджу сучасні соціальні медіа –Twitter, Facebook, Instagram. Це хвороба. Схоже, це заохочує погану поведінку", – обурився Торвальдс.

Що стосується електронної пошти, то він теж бачить тут негатив, адже часто можна не розгледіти жарт чи натяк, також ви не бачите реакцію іншого користувача. Тим не менше, він вважає, що електронна пошта необхідна і часто передає реальну інформацію.

"Вся модель лайків і репоста - це просто сміття. У цьому немає ніяких зусиль і контролю якості", - заявив Лінус.

Торвальдс полюбляє грубі висловлювання. Як зауважують журналісти, Торвальдс відомий як блискучий інженер, але він не терпить дурнів і навіть не намагається приховати своє негативне ставлення.

До речі, Торвальдса немає в соціальних мережах, хоча він деякий час користувався Google Plus,.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Епіфаній відреагував на заяву штабу Зеленського про підтримку ПЦУ
сьогодні
11065
Теги: Новини Техно Техно Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Майбутнє вже тут: техно-прогнози на 2019 рік в Україні
7 квітня 22:04 Майбутнє вже тут: техно-прогнози на 2019 рік в Україні
Яніна Ткачук 1747
Як компанія Apple змогла стати успішною
6 квітня 22:00 Як компанія Apple змогла стати успішною
Олена Кандяк 853
Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
3 квітня 21:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
Женя Котик 7792
Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
3 квітня 16:03 Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
Женя Котик 2763
Бренд Nokia випустив смартфон з "діркою" в екрані: характеристики новинки
2 квітня 19:03 Бренд Nokia випустив смартфон з "діркою" в екрані: характеристики новинки
1071
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук