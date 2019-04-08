Це хвороба: засновник Linux розкритикував соцмережі

Розробник операційної системи Linux, один із найвідоміших програмістів в світі, Лінус Торвальдс, розкритикував існування соціальних мереж, назвавши їх хворобою.

Про це він сказав в інтерв'ю, передає інформацію Business Insider.

Так він відреагував на питання, що б він змінив в світі технологій, який допомогли створити його робота.

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"Я абсолютно ненавиджу сучасні соціальні медіа –Twitter, Facebook, Instagram. Це хвороба. Схоже, це заохочує погану поведінку", – обурився Торвальдс.

Що стосується електронної пошти, то він теж бачить тут негатив, адже часто можна не розгледіти жарт чи натяк, також ви не бачите реакцію іншого користувача. Тим не менше, він вважає, що електронна пошта необхідна і часто передає реальну інформацію.

"Вся модель лайків і репоста - це просто сміття. У цьому немає ніяких зусиль і контролю якості", - заявив Лінус.

Торвальдс полюбляє грубі висловлювання. Як зауважують журналісти, Торвальдс відомий як блискучий інженер, але він не терпить дурнів і навіть не намагається приховати своє негативне ставлення.

До речі, Торвальдса немає в соціальних мережах, хоча він деякий час користувався Google Plus,.

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