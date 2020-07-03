Вчені Політехнічного інституту Бордо (Франція) провели нове дослідження та визначили, скільки людей необхідна для першої місії щодо колонізації Марсу.

Вчені вважають, що для першої колонії потрібно 110 людей. Це дослідження опублікували у журналі Scientific Reports, передає Daily Mail.

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Деталі

Як розповів автор дослідження, професор Жан-Марк Салотті, він використав математичну модель для визначення «можливості виживання на іншій планеті».

За його розрахунками, колонія мала б жити під заповненим киснем куполом і займатися сільським господарством. Він додав, що математична модель може бути застосованою для колонізації будь-якої планети, як приклад він використав Марс.

"Це питання має особливе значення для майбутнього космічного завоювання і, можливо, також для майбутнього людства в цілому", – додав Салотті.

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Також він додав, що поселенці можуть оголосити незалежну марсіанську державу.

Місія на Марс

До речі, вже наприкінці липня NASA запускає місію на Марс. Щоправда, про колонізацію не йдеться. Вони запускають марсохід Perserverance. Він має проводити дослідження середовища на Марсі та його поверхні.

Також апарат доставить на поверхню планети пам’ятну табличку на знак пошани медичним працівникам.