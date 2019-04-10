Цифра дня: компанія Xiaomi встановила черговий рекорд

Компанія Xiaomi продовжує святкувати своє 9-річчя. У честь свята китайці вже традиційно влаштували розпродаж популярних товарів різних категорій.

Як інформує Gizchina, за кілька годин продажу бездротового порохотяга MIJIA Handheld Vacuum cleaner виручка перевищила позначку 3 мільйони доларів.

Також за за перші 12 годин Xiaomi продала понад 200 тисяч телевізорів.

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Тож розпродаж вже став найбільш грандіозною подією в історії Xiaomi. Продажі перевищили позначку 223 млн доларів.

Згідно з офіційними даними, тільки за 5 хвилин з моменту початку розпродажу дохід склав близько 15 мільйонів доларів. За перші 11 хвилин продажі перевищили позначку 104 мільйонів доларів. При цьому продажі продовжують зростати.

Що саме продавали зі знижкою. В рамках розпродажу компанія продавала розумний дверний замок Mijia, робот-пилосос і очищувач повітря — цих продуктів продали на суму понад 1,5 мільйона доларів. Також продали пральну та сушильну машину Mijia, розрахованої на 10 кг — на цьому заробили 7,5 мільйона доларів. Кондиціонерів Mi Home продали понад 20 000 одиниць.

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