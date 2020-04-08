Цифра дня: користувачі витратили за час карантину рекордну суму на мобільні додатки

Хоч коронавірус вже спровокував серйозні проблеми для світової економіки та бізнесу, більшість користувачів готові купувати розважальні додатки у магазинах Android та iOS. Більше того, з початку 2020 року вони встановили рекорд.

Аналітична компанія App Annie підготувала звіт, в якому йдеться, що в першому кварталі 2020 року відбувся найбільший попит на додатки у користувачів Android і iOS-пристроїв.

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Зокрема, користувачі витратили на 20% більше часу на програми та ігри, ніж в 2019 році.

Деталі

Загалом споживачі купили додатків на загальну суму 23,4 мільярда доларів. З них 15 мільярдів припадає на App Store і 8,3 мільярда на Google Play.

Більшість платних додатків становили ігри. Якщо говорити про iOS, то цей показник становить 65%. Користувачі Android витратили на ігри ще більше – 85%.

У 2020 році користувачі витрачають на 20% більше часу на смартфон / Скріншот

Загалом, в першому кварталі цього року на ігрові покупки витратили 16,7 мільярдів доларів. Експерти пов'язують це із карантином, який запровадили у всьому світі.

Також дослідження свідчить, що власники Android-смартфонів проводили багато часу у соціальних і розважальних програмах (особливо Disney + і Twitch). Власники iPhone більше користувалися TikTok, YouTube і Tinder.

Всього в першому кварталі 2020 року була завантажено 31 мільярдів додатків. Це на 15% більше, якщо порівнювати з аналогічним показником минулого року.

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