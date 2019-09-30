Цифра дня: мільйон смартфонів Huawei Mate 30 та Mate 30 Pro розкупили за 3 години

Нові флагманські смартфони Huawei – Mate 30 та Mate 30 Pro – отримали велику популярність серед користувачів. Так, виконавчий директор Huawei Річард Ю заявив, що попит на новинки дуже високий, адже новинки вже в дефіциті.

Як пише видання Gizmochina, про це Річард Ю заявив під час відкриття першого флагманського магазину в Шеньчжені озвучив статистику продажів смартфонів серії Mate 30.

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Він також розповів, що попередні продажі смартфонів Huawei Mate 30 і Mate 30 Pro перевищили обсяги замовлень на серію P30 в шість разів.

Він додав, що всього за три години було продано понад мільйон смартфонів цієї флагманської лінійки.

Mate 30 та Mate 30 Pro виявились дуже популярними

За словами Річарда Ю, у планах Huawei продати мінімум 20 мільйонів смартфонів серії Mate 30. Загалом за рік виробник планує продати 300 мільйонів смартфонів.

Чим особливі Mate 30 та Mate 30 Pro? Про характеристики, зокрема, хорошу камеру новинок можете прочитати за посиланням. Та найбільше розмов щодо новинок було через те, що лінійка Mate 30 Pro – це перші смартфони Huawei, що вийшли після запровадження санкцій з боку Міністерства торгівлі США. Вони забороняють американським компаніям співпрацювати з Huawei.

Компанія не може використовувати комерційну версію Android, тож виробник використовує версію з відкритим кодом. Але без Google Play та інших сервісів Google.

Huawei пропонує користувачам власний фірмовий магазин додатків. Зараз в ньому вже близько 45 тисяч додатків.