Цифра дня: Redmi продає 295 телевізорів щохвилини

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Redmi продає 295 телевізорів щохвилини
Redmi продає 295 телевізорів щохвилини / gsminfo.com.ua

Бренд Redmi, що належить компанії Xiaomi, нещодавно випустив свій перший телевізор з діагоналлю 70 дюймів. Зараз стартувала перша хвиля продажів.

Як пише mydrivers, продажі 70-дюймового телевізора Redmi почалися в Китаї. І попит на новий телевізор виявився дуже високим.

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Як заявляють у компанії, всього за 15 хвилин було продано Redmi TV на 15 мільйонів юанів. Тобто щохвилини продається 295 телевізорів Redmi TV.

Ціна. Такий високий попит можна пояснити доволі привабливою ціною на новинку. Ціна Redmi TV становила 3800 юанів (535 доларів або 15 800 гривень). При цьому спеціально для першого продажу вартість була знижена до 3400 юанів (480 доларів або 13 900 гривень).

Чим цікава модель? Незважаючи на значну діагональ, екран Redmi TV отримав порівняно тонкі рамки. Він отримав ​класичну оболонку Patchwall UI зі списками актуальних новинок кіно, серіалів, музики та іншого розважального контенту.

Redmi TV отримає підтримку HDR, а також буде сумісний з технологіями об'ємного звучання Dolby і DTS.

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Теги: Новини Техно Техно Redmi Побутова техніка
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