Цифра дня: скільки антивірусів для Android виявилися неефективними

Незалежна австрійська організація AV-Comparatives перевірила 250 захисних додатків для Android. Як виявилося, більше половини з них виявилися абсолютно неефективними.

Тільки 80 з 250 перевірених антивірусів, тобто трохи менше однієї третини, відповідають базовим стандартам якості AV-Comparatives. До слова, експерти компанії визначили більше 30% шкідливих додатків 2018 року і жодного разу не помилялися.

Читайте також: Android-смартфони отримають одну із "фішок" iOS

У деяких випадках, причина провалу проста: насправді програма не сканує код. Фахівці виявили додатки, які просто використовують білі і чорні списки. Також серед «невдах» траплялися і такі, що визначали як шкідливий код самих себе.

Пройшли перевірку продукти відомих брендів, такі як AVG, "Касперський", McAfee і Symantec. Цікаво, що 32 додатка, які брали участь в тестуванні в січні зараз вже вилучені з Google Play.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно