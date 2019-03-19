Цифра дня: скільки антивірусів для Android виявилися неефективними

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Скільки антивірусів для Android виявилися неефективними
Скільки антивірусів для Android виявилися неефективними / Фото з вільних джерел

Незалежна австрійська організація AV-Comparatives перевірила 250 захисних додатків для Android. Як виявилося, більше половини з них виявилися абсолютно неефективними.

Тільки 80 з 250 перевірених антивірусів, тобто трохи менше однієї третини, відповідають базовим стандартам якості AV-Comparatives. До слова, експерти компанії визначили більше 30% шкідливих додатків 2018 року і жодного разу не помилялися.

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У деяких випадках, причина провалу проста: насправді програма не сканує код. Фахівці виявили додатки, які просто використовують білі і чорні списки. Також серед «невдах» траплялися і такі, що визначали як шкідливий код самих себе.

Пройшли перевірку продукти відомих брендів, такі як AVG, "Касперський", McAfee і Symantec. Цікаво, що 32 додатка, які брали участь в тестуванні в січні зараз вже вилучені з Google Play.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Android Кібербезпека Додатки
Джерело: 24 Канал
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