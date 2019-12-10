Цифра дня: скільки електромобілів за рік купили українці

У 2019 році українці купили майже 7 тисяч електромобілів. Однак, більшість із них – це машини, що вже були в експлуатації. При цьому нових електромашин українці купили менше 10%.

Такі цифри підрахував Укравтопром. Так, згідно з їхніми даними, з січня по листопад 2019 року в Україні зареєстрували 6958 автомобілів, що працюють на електриці.

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З цієї кількості – 6453 некомерційних та 505 комерційних машин (йдеться про транспорт, що обслуговує бізнес). Це означає, що за останній рік попит на легкові (некомерційні) електромобілі виріс на 34%, а на комерційні – на 62%.

Що купують українці

Як ми вже згадували, попит в Україні мають саме вживані електромобілі. За даними Укравтопрому, під час реєстрації електромобілів, частка вживаних некомерційних машин склала 92%. Серед комерційних ця частка ще вища – 96%.

Найпопулярнішим легковим електромобілем в Україні є NISSAN Leaf. Загалом, за цей рік українці придбали 3030 автомобілів цієї моделі.

Так виглядає NISSAN Leaf/elmob.ua

Десять найпопулярніших електромобілів в Україні:

NISSAN Leaf – 3030 моделей

TESLA Model S – 552 моделей

VOLKSWAGEN Е-Golf – 325 моделей

BMW i3 – 322 моделей

FIAT 500е – 293 моделей

RENAULT Zoe – 272 моделей

CHEVROLET Bolt – 232 моделей

MERCEDES-BENZ B -Class Electric Drive – 228 моделей

TESLA Model3 – 209 моделей

TESLA Model X – 204 моделей.

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