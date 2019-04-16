Цифра дня: скільки грошей компанія Apple вкладає в ігровий сервіс Arcade

Наприкінці березня компанія Apple представила ігрову службу Arcade. Ідея додатку поєднує його із Xbox Game Pass від Microsoft: за фіксовану щомісячну плату передплатники отримують необмежений доступ до висококласних мобільних ігор, які адаптовані під iOS і Apple TV та macOS.

Скільки грошей витрачає Apple на ексклюзивні ігри. Компанія прагне залучити в свій сервіс якомога більше якісних ігор. Якщо вірити даним інформаторів ресурсу Financial Times, ставки досить високі. Стверджується, що Apple витрачає сотні мільйонів доларів – за оцінками, вже більше 500 мільйонів доларів, – щоб проекти, які цікавлять купертінівців, з'явилися в Arcade.

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Компанія витрачає по кілька мільйонів на окрему гру і пропонує додаткові бонуси, якщо розробники готові зробити свої проекти тимчасовим ексклюзивом її платформ. Іншими словами, гра не повинна з'являтися якийсь час ні на Android, ні на ігрових консолях, ні на Windows.

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Apple Arcade отримає сотні ексклюзивів

Якщо інформація вірна, то компанія підходить до справи ґрунтовно: це приблизно половина від суми в 1 мільярд доларів, яку Apple виділила на виробництво і покупку ексклюзивів для своєї потокової служби Apple TV+.

Особливості ігрових проектів в Apple Arcade. Втім, такі витрати не можна назвати чимось неймовірним: платна служба підписок на ігри просто не буде працювати, якщо в ній не виявиться достатнього вибору хороших пропозицій, які могли б залучити людей (і, бажано, щоб це були ексклюзиви).

Огляд Apple Arcade – дивіться відео

Apple Arcade покликана відродити інтерес до платних мобільним ігор в епоху безкоштовних проектів, що спираються на рекламу і мікроплатежі. Також служба може допомогти Apple зміцнити свої позиції в протистоянні з Android і дати власникам macOS додатковий вибір. Тому сьогоднішні чималі витрати Apple можуть сторицею окупитися в майбутньому.

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До того ж сама купертінівська компанія і не приховує, що активно вкладається в створення проектів та дає гроші тим розробниками, які її зацікавили (зрозуміло, на певних умовах, включаючи тимчасову або повну ексклюзивність).

Apple об'єдналася з творцями передових ігор, щоб відкрити можливості абсолютно нового рівня. Ми працюємо з справжніми візіонерами цієї індустрії і допомагаємо їм робити ігри, які вони мріяли створити. Тепер все це реально,

– відзначили в компанії.

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