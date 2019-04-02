Цифра дня: скільки грошей користувачі витратили в Google Play та App Store

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Скільки грошей користувачі витратили в Google Play та App Store
Скільки грошей користувачі витратили в Google Play та App Store / unsplash

У 2018 році користувачі витратили в Google Play та Apple App Store близько 72 мільярдів доларів. При цьому “яблучній” корпорації вдалося значно обігнати пошукового гіганта.

Як повідомляє TechCrunch, за 5 років витрати споживачів в магазинах Google Play і App Store виростуть на 120% – до 156 мільярдів доларів. Згідно з прогнозом, Apple залишиться лідером, але її частка в цій сумі дещо знизиться.

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Ще один інсайт дослідження: завдяки підпискам і категорії "Розваги" (наприклад, потокові додатки) зростання доходів від неігрових додатків на iOS (24%) буде випереджати зростання доходів від ігор (10%) протягом наступних п'яти років.

Google Play
Прогнози експертів щодо прибутків Google Play та App Store

Це призведе до того, що в 2023 році на неігрові додатки припадатиме 40% доходу App Store, або 38,8 мільярда доларів.

App Store
Які розділи приносять найбільше прибутків App Store

Google Play
Які розділи приносять найбільше прибутків Google Play

При цьому в Google Play гри будуть як і раніше мати велику частку 86% доходів до 2023 року – всього на кілька відсотків менше, ніж у 2017 році.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Додатки Apple Google Google Play IT-бізнес
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