Цифра дня: скільки інвестицій залучили українські IT-компанії за минулий рік

300 Читать новость на русском
Скільки інвестицій залучили українські IT-компанії у 2018
Скільки інвестицій залучили українські IT-компанії у 2018 / n-slovo.com.ua

Минулому, 2018 році, українські IT-компанії залучили 336 мільйонів доларів інвестицій. Цю інформацію оприлюднила Українська асоціація венчурного капіталу в свіжому звіті "Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2018".

Як сказано у звіті, українські компанії залучили у півтора рази більше коштів, ніж у 2017 році - 258,6 млн доларів. Кількість укладених інвестиційних угод зросла з 89 до 115.

Читайте також:  Український стартап отримав мільйон євро від Єврокомісії

Топ-10 угод 2018 року за оцінкою UVCA:

  1. Gitlab – 100 мільйонів доларів
  2. BitFury – 80 мільйонів доларів
  3. People.ai – 30 мільйонів доларів
  4. GitLab – 20 мільйонів доларів
  5. YayPay – 8,4 мільйонів доларів
  6. DreamTeam – 5 мільйонів доларів
  7. Restream – 4,5 мільйонів доларів
  8. Busfor – 4 мільйонів доларів
  9. Preply – 4 мільйонів доларів
  10. Spinbackup – 1,5 мільйонів доларів.

До речі, компанії не лише нарощують інвестиції, але й збільшують штат. Так, найбільші IT-компанії в Україні, EPAM та SoftServe, збільшили кількість працівників приблизно на тисячу людей, подолавши позначку 6 тисяч фахівців. У трійку найбільших українських IT-компаній потрапила також GlobalLogic зі штатом у 4149 працівників.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Луценко хоче зберегти посаду, і це його помилка, – експерт
сьогодні
2270
Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
22 квітня 21:02 День Землі: 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
694
Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
22 квітня 08:09 Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
695
Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
21 квітня 16:04 Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
Євгенія Мазур 552
Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
20 квітня 22:05 Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
Олег Тичинський 1628
Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
20 квітня 18:04 Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
Женя Котик 1622
Новини
Більше новин
Залиште відгук