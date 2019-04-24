Цифра дня: скільки інвестицій залучили українські IT-компанії за минулий рік

Минулому, 2018 році, українські IT-компанії залучили 336 мільйонів доларів інвестицій. Цю інформацію оприлюднила Українська асоціація венчурного капіталу в свіжому звіті "Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2018".

Як сказано у звіті, українські компанії залучили у півтора рази більше коштів, ніж у 2017 році - 258,6 млн доларів. Кількість укладених інвестиційних угод зросла з 89 до 115.

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Топ-10 угод 2018 року за оцінкою UVCA:

Gitlab – 100 мільйонів доларів BitFury – 80 мільйонів доларів People.ai – 30 мільйонів доларів GitLab – 20 мільйонів доларів YayPay – 8,4 мільйонів доларів DreamTeam – 5 мільйонів доларів Restream – 4,5 мільйонів доларів Busfor – 4 мільйонів доларів Preply – 4 мільйонів доларів Spinbackup – 1,5 мільйонів доларів.

До речі, компанії не лише нарощують інвестиції, але й збільшують штат. Так, найбільші IT-компанії в Україні, EPAM та SoftServe, збільшили кількість працівників приблизно на тисячу людей, подолавши позначку 6 тисяч фахівців. У трійку найбільших українських IT-компаній потрапила також GlobalLogic зі штатом у 4149 працівників.

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