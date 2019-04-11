Цифра дня: скільки нових смартфонів випустили китайські бренди за 3 місяці

Китайські бренди продовжують виробляти все нові моделі смартфонів. Як свідчать дані агентства China Telecom Institute, у січні-березні 2019 року на китайському ринку представили 125 нових смартфонів.

Це на 39,3% нижче в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше.

Також у звіті сказано, що в березні на китайському ринку було відвантажено 28,373 мільйона пристроїв, що на 6% менше у порівнянні з аналогічним періодом роком раніше. Смартфони склали 94,9% всіх мобільних телефонів в березні.

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Загалом, у першому кварталі 2019 року на ринок було відвантажено 76,931 мільйон мобільних телефонів, що на 11,9% менше, ніж було в першому кварталі 2018.

Тільки у березні 2019 року в Китаї було випущено 52 нові моделі, що на 35% менше, ніж в березні минулого року.

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