Цифра дня: скільки податків приніс IT-експорт у 2019 році

У 2019 році українська IТ-сфера експортувала послуг за кордон на суму 4,17 мільярда доларів. Завдяки цьому до бюджету надійшло 16,7 мільярдів гривень податків і зборів.

Про це пише ain.ua. Цікаво, що в порівнянні з минулим роком, експорт IТ-послуг зріс на 30,2%.

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Отож обсяг сплачених до держбюджету податків та зборів збільшився на 28%. Якщо ж порівнювати із 2016 роком, прибуток від експерту зріс на 2,196 мільярда доларів.

Експорт IТ-послуг в Україні

В чому причина зростання

Як стверджують аналітики, одним із факторів зростання українського IT-експорту є високий попит на глобального ринку. Також серед причин – збереження контрактної моделі у взаємодії між компаніями і фахівцями.

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