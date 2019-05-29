Цифра дня: скільки Росія витратила на невдалі запуски ракет

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Скільки Росія витратила на невдалі запуски ракет
Скільки Росія витратила на невдалі запуски ракет / Фото з вільних джерел

Напевно, багато хто знає про всі невдалі запуски ракет "Роскосмосу". Тепер же в російські корпорації вирішили розповісти скільки за останні 8 років в них було невдалих запусків і скільки це коштувало компанії.

Скільки було невдалих запусків ракет та які збитки від них отримала компанія? Як повідомляє 4PDA, у звіті "Роскосмосу" йдеться, що в період з 2010 до 2018 року з усіх запусків космічних апаратів невдалих було одинадцять, збитки від яких склали близько 35 мільярдів рублів.

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Майже 20 мільярдів держкорпорація повернула від страхових компаній в якості відшкодування збитку. Але деякі з запусків не були застраховані, через що в "Роскосмосі" зазнали шкоди в більш ніж 10,5 мільярда рублів.

Майбутні запуски та передбачені витрати. У "Роскосмосі" запланували 54 запуски ракет космічного призначення на загальну суму 259,4 мільярда рублів. З цієї суми 41 мільярд рублів буде виділено на транспортування космічних апаратів і пускові послуги. Страховка не покриває аварії під час цих етапів. Тому організація попросила внести зміни в правила страхування, щоб забезпечити страховим покриттям всі витрати на запуск космічних апаратів.

Передбачені збитки від запуску системи "Глонасс". Держкорпорація також оцінила розмір потенційних збитків від аварій запланованих пусків 11 космічних апаратів системи "Глонасс" в 47,5 мільярдів рублів.

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Теги: Новини Росії Техно Космос Новини Техно Гроші Роскосмос
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