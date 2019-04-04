Цифра дня: скільки розумних годинників продали у 2018 році

91 Читать новость на русском
Скільки розумних годинників продали у 2018 році
Скільки розумних годинників продали у 2018 році / unsplash

Компанія IHS Markit провела дослідження та виявила, що попит на смарт-годинники зростає у світовому масштабі. За даними експертів, у 2014 році показник відвантаження екранів для "розумних" годинників не перевищували 10 мільйонів примірників, а в 2018 році ця цифра сягнула 149 мільйонів.

Продажі дисплеїв для наручних смарт-пристроїв. У 2015 році обсяг ринку дисплеїв для смарт-годинників досяг приблизно 50 мільйонів одиниць, а в 2016 році перевищив 70 мільйонів штук. У 2017 році поставки дисплеїв в глобальному масштабі виявилися на рівні 100 мільйонів штук, повідомили в IHS Markit.

Читайте також: Apple Watch допоміг виявити у користувача серйозну недугу

У 2018 році обсяг галузі склав 149 мільйонів одиниць, збільшившись по відношенню до попереднього року на 42%. Таким чином, за чотири роки поставки дисплеїв для смарт-годинників збільшилися більш ніж в 15 разів.

Обсяги продажів дисплеїв для смарт-годинників
Обсяги продажів дисплеїв для смарт-годинників

Продажі смарт-годинників. За даними іншої аналітичної компанії – Strategy Analytics – в останній чверті минулого року відвантаження смарт-хронометрів в глобальному масштабі досягли 18,2 мільйонів одиниць. Це на 56% більше результату річної давності, коли обсяг ринку оцінювався в 11,6 мільйонів штук.

До слова, за 2018 рік у цілому в усьому світі було продано приблизно 45 мільйонів "розумних" годинників. Таким чином, статистика IHS Markit враховує поставки екранів також для смарт-браслетів і різних фітнес-трекерів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Головні новини 3 квітня: Зеленський викликав Порошенка на дебати, ціну на газ знизили
сьогодні
7112
Теги: Ґаджети Техно Новини Техно Розумний годинник
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
3 квітня 21:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
Женя Котик 7434
Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
3 квітня 16:03 Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
Женя Котик 2642
Бренд Nokia випустив смартфон з "діркою" в екрані: характеристики новинки
2 квітня 19:03 Бренд Nokia випустив смартфон з "діркою" в екрані: характеристики новинки
909
Як компанія Apple змогла стати успішною
1 квітня 21:00 Як компанія Apple змогла стати успішною
Олена Кандяк 611
Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
30 березня 19:02 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Олена Кандяк 1043
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук