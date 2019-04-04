Цифра дня: скільки розумних годинників продали у 2018 році

Компанія IHS Markit провела дослідження та виявила, що попит на смарт-годинники зростає у світовому масштабі. За даними експертів, у 2014 році показник відвантаження екранів для "розумних" годинників не перевищували 10 мільйонів примірників, а в 2018 році ця цифра сягнула 149 мільйонів.

Продажі дисплеїв для наручних смарт-пристроїв. У 2015 році обсяг ринку дисплеїв для смарт-годинників досяг приблизно 50 мільйонів одиниць, а в 2016 році перевищив 70 мільйонів штук. У 2017 році поставки дисплеїв в глобальному масштабі виявилися на рівні 100 мільйонів штук, повідомили в IHS Markit.

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У 2018 році обсяг галузі склав 149 мільйонів одиниць, збільшившись по відношенню до попереднього року на 42%. Таким чином, за чотири роки поставки дисплеїв для смарт-годинників збільшилися більш ніж в 15 разів.



Обсяги продажів дисплеїв для смарт-годинників

Продажі смарт-годинників. За даними іншої аналітичної компанії – Strategy Analytics – в останній чверті минулого року відвантаження смарт-хронометрів в глобальному масштабі досягли 18,2 мільйонів одиниць. Це на 56% більше результату річної давності, коли обсяг ринку оцінювався в 11,6 мільйонів штук.

До слова, за 2018 рік у цілому в усьому світі було продано приблизно 45 мільйонів "розумних" годинників. Таким чином, статистика IHS Markit враховує поставки екранів також для смарт-браслетів і різних фітнес-трекерів.

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