Цифра дня: скільки українців готові платити за легальний контент в інтернеті

Понад третина українців готові платити за легальний контент в інтернеті. Це дуже позитивна тенденція. Адже минулого року таких людей було всього 31%.

Як пише biz.liga.net, за рік кількість українців, готових платити за легальний контент, зросла на 18%. Про це свідчить дослідження компанії Gemius для антипіратської ініціативи "Чисте небо".

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Дослідження свідчить, що українці стали більш свідомими в цьому питанні. Нині 31% українських користувачів не хочуть користуватись піратськими ресурсами і готові платити за контент.

Також все більше людей вважають, що боротися з піратством необхідно. Опитані вважають, що найкращий спосіб для боротьби з піратством – це створення сайтів з легальним контентом.

Що обирають українці? Найбільш популярний серед українців легальний відеоресурс – YouTube. Також користувачі платять за сервіс ресурсів Megogo, Google Play і Netflix, але вони значно програють у популярності YouTube.

При цьому 41% опитаних не змогли назвати ні один сайт, який надає тільки легальне відео.

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