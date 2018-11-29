Цифра дня: скільки українців купують речі через інтернет

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Ринок електронної комерції в Україні зростає
Ринок електронної комерції в Україні зростає / unsplash.com/Sergey Zolkin

Український ринок електронної комерції активно розвивається – щорічно він зростає на 50-60%. Цікаво, що українці купують онлайн набагато частіше, ніж жителі Польщі або Румунії.

Про це йдеться в матеріалі segodnya.ua.

Для порівняння, загалом у світі 93% споживачів зазначають, що хоча б раз купували щось через інтернет. В Україні ця цифра становить 91%.

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Як свідчать дані компанії GfK Україна, у 2018 року на одного українця припадає 12 інтернет-покупок (тоді як минулого року було всього 9), зроблених на українських сайтах.

Також цікавим є факт, що зростає кількість користувачів саме мобільних пристроїв. Тобто, якщо більшість користувачів використовували комп'ютери і ноутбуки, то зараз вистачає смартфона для того, щоб виконати покупку.

Загалом кількість інтернет-користувачів в Україні становить 20 мільйонів. З них 36% регулярно купують товари в мережі, а це близько 7 мільйонів осіб.

via GIPHY

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Теги: Техно Інтернет
Джерело: Техно
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