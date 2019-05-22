Цифра дня: скільки зароблять топові стрімери в Twitch

Видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал, в якому розкрило прибутки найпопулярніших стрімерів на Twitch. Виявилося, що кращі з кращих у сфері стрімінга відеоігор заробляють близько 50 000 доларів на годину.

Але і це далеко не межа: журналісти видання Kotaku поспілкувалися з впливовими представниками цього середовища, щоб з'ясувати, скільки отримують провідні прямих трансляцій.

Читайте також: Перша демонстрація роботи консолі PlayStation 5: відео

Як виявилося, 50 000 доларів – це усереднена цифра, в той час як одноразові суми, які отримують стрімери, можуть бути набагато вище.

Співпраця із видавцями ігор. Наприклад, з провідними стрімерами співпрацюють такі великі видавництва, як Activision Blizzard, Take-Two, Ubisoft або Electronic Arts. Коли компанії потрібно підтримати інтерес до якого-небудь зі своїх проектів, в першу чергу вона звертається до найбільш затребуваних стрімерів, які можуть грати в щось зовсім не через власну щиру захопленість.



Тайлер Ninja Блевінс отримав мільйон доларів за трансляцію Apex Legends

Коли справа стосується довгострокових партнерств, йдеться про шестизначні, а іноді навіть семизначні суми.

Я не можу розголошувати конкретних імен, це конфіденційна інформація. Але стрімерам нерідко надходять пропозиції від AAA-видавців, які готові платити близько 60 000 доларів за одну або дві години трансляції. Якщо ведучому це не цікаво, видавець повертається з "незаповненим чеком", куди стрімер може вписати суму, яка його влаштовує, – заявило одне з джерел Kotaku.

Приклади неймовірних прибутків. Однак, коли мова заходить про самих топових стримерах, суми можуть досягати абсолютно астрономічних значень. Приміром, Тайлер Блевінс – більш відомий публіці як Ninja – отримав від Electronic Arts один мільйон доларів за одну-єдину трансляцію Apex Legends і новину про це в Twitter.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно