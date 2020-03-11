Цифра дня: українська IT-сфера залучила рекордну кількість інвестицій

У 2019 році українська IT-сфера залучила рекордну кількість інвестицій - 544 мільйонів доларів. Це на 199 мільйонів доларів більше, ніж було у 2018 році.

Про це сказано в інвестиційному фонді AVentures Capital в своєму щорічному дослідженні венчурного ринку України DealBook 2020.

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Більшість отриманих інвестицій (а саме 77%) залучили три компанії: Grammarly, GitLab, People.ai. Вони підвищують свої конкурентні можливості, використовуючи існуючі в Україні можливості з досліджень і розробки.

Обсяг інвестицій в IT протягом кількох років

Інвестори

Основними інвесторами є міжнародні фонди, наприклад Iconiq Capital, General Catalyst, Goldman Sachs VC тощо. Зокрема, ці інвестори підтримують локальні стартапи на початкових стадіях.

Хто залучив найбільше інвестицій

Що відомо про AVentures Capital? Це український інвестиційний фонд, який вкладає гроші в IT-стартапи та надає їм консультації. Фонд заснували Євген Сисоєв та Андрій Колодюк, який заснував також сервіс Divan.TV. Фонд орієнтований на такі категорії ІТ: програмне забезпечення, електронна комерція, хмарні сервіси, мобільні технології, IoT, ІТ-аутсорсинг тощо.

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