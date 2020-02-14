Цифра дня: усю партію Xiaomi Mi 10 розкупили всього за хвилину

Те, що новий флагманський смартфон Xiaomi Mi 10 стане бестселером на ринку – не сумнівався ніхто. Однак, попит перевищив усі сподівання. Усю першу партію Xiaomi Mi 10 розкупили за 60 секунд.

Як передає gizchina.com, Xiaomi Mi 10 із новим топовим процесором Snapdragon 865 під капотом, надійшов у продаж 14 лютого.

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Як розповіли в Xiaomi, загальний обсяг продажів Mi 10 перевищив 200 мільйонів юанів (28,65 мільйонів доларів).

Проблеми через коронавірус

Глава Xiaomi Лей Цзюнь розповів, що виробництво новинки почалося за місяць до випуску, і виробничих потужностей було достатньо. Однак, через спалах коронавірусу роботу заводу в лютому було призупинено. Тож поставки будуть обмежені, щонайменше в найближчий тиждень.

Наступний етап продажів Xiaomi Mi 10 стартує 18 лютого.

Xiaomi Mi 10: відеоогляд

Ціна

Xiaomi Mi 10 (8 / 128 ГБ): 3 999 юанів (573 долара або 14 тисяч гривень )

Xiaomi Mi 10 (8 / 256 ГБ): 4 299 юанів (615 доларів 15 тисяч гривень);

Xiaomi Mi 10 (12 / 256 ГБ): 4 699 юанів (673 долара 16 500 гривень);

Xiaomi Mi 10 Pro (8 / 256ГБ): 4 999 юанів (716 доларів 17 500);

Xiaomi Mi 10 Pro (12 / 256 ГБ): 5 499 юанів (788 доларів 19 200 гривень);

Xiaomi Mi 10 Pro (12 / 512ГБ): 5 999 юанів (859 доларів 20 100 гривень).

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