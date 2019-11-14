Цифра дня: Xiaomi за день продала 76 тисяч ноутбуків

Китайський виробник Xiaomi теж долучився до масового розпродажу у День холостяка, що проходив на китайських майданчиках 11 листопада. І цей день став доволі успішним для виробника.

Як передає ithome.com, у підрозділі Xiaomi, що займається випуском ноутбуків, відзвітували, що в перший день розпродажу було продано більше 76 000 ноутбуків. Це принесло компанії виручки на загальну суму 50 мільйонів доларів.

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Відомо, що ноутбуки Xiaomi лідирують в категорії легких 12-14 дюймових моделей, та 14-дюймових моделей на платформі AMD.

Загалом, виручка Xiaomi в перший день продажів склала майже мільярд доларів.

До речі, про рекордні продажі 11.11 заявив холдинг Alibaba. За 24 години розпродажів через його платформи торговці продали товарів на загальну суму в 38,4 мільярда доларів. Таким чином сервіс побив минулорічний рекорд у розмірі 30,7 мільярдів доларів.

Що таке День холостяка? Це розпродаж, що відбувається у Китаї вже майже 10 років поспіль, і став аналогом Чорної п’ятниці у США та Європі. Він вже традиційно відбувається 11 листопада у китайське свято День Холостяка, яке для багатьох вже асоціюється зі знижками. У деяких магазинах знижки можуть сягати до 90%, чим і можна пояснити такі успішні продажі.

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