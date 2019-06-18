Цифра дня: Xiaomi заробила на телевізорах 14,4 мільйонів доларів за 10 хвилин

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Телевізор від Xiaomi
Телевізор від Xiaomi / allo.ua

Китайська компанія Xiaomi продовжує встановлювати рекорди щодо продажу своїх телевізорів. Зокрема, виробник вже кілька місяців є лідером на китайському ринку телевізорів.

Зараз у компанії повідомили про новий рекорд – за 10 хвилин компанія продала телевізорів на суму понад 14,4 мільйонів доларів.

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В чому "секрет"? Насправді, такий успіх продукції китайського бренду можна пояснити тим, що Xiaomi опустила вартість 55-дюймового TV 4C до 260 доларів (7 тисяч гривень), а 65-дюймовий TV 4A оцінили у 404 долари (10 900 гривень).

Телевізор Xiaomi

Xiaomi – абсолютний лідер на ринку телевізорів у Китаї 

Загалом, станом на 31 березня 2019 світові поставки Xiaomi TV перевищили 2/6 мільйонів одиниць, що на 100% більше, ніж було роком раніше.

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Теги: Новини Техно Техно Побутова техніка Xiaomi Китай
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