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Цифра дня: за день українці замовляють на Aliexpress 2,6 тонни товарів

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Скільки замовлень українці роблять на Aliexpress
Скільки замовлень українці роблять на Aliexpress / akket.com

З початку 2020 року українці замовили близько тисячі тонн товарів з Китаю і США. Про це свідчать дані "Нової пошти", сервіс якої і здійснював цю міжнародну доставку літаками.

Як передає видання ain.ua, у компанії підрахували, що в середньому щодня клієнти "Нова пошта" замовляють близько 2,6 тонн товарів виключно з Aliexpress.

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Також у Новій пошті додали, що загалом замовлення з іноземних торговельних майданчиків кількість зросли на 28% в порівнянні з квітнем минулого року.

Найактивніше замовляли міжнародну доставку жителі великих міст:

  • Київ,
  • Харків,
  • Одеса,
  • Дніпро,
  • Львів

Цікаво, що за час карантину вдвічі збільшилася кількість замовлень від клієнтів з Житомирської області.

У чому причина

У компанії припускають, що зростання обсягів в компанії пов'язують із запуском на сайті AliExpress замовлення доставки безпосередньо до відділення "Нова пошта".

Аби оформити замовлення, тепер потрібно вказати опцію AliExpress Standard Shipping і на карті вибрати найближче відділення.

До речі, зріс і середній чек замовлення на Aliexpress. До карантину він становив 6,6 долара. В той час як зараз чек збільшився 11,6 доларів. Серед замовлень збільшилася кількість захисних засобів і товарів медичного призначення: маски, респіратори, термометри тощо.

Найпопулярніші категорії товарів:

  • чохли для телефонів,
  • кабелі,
  • зарядні пристрої,
  • одяг,
  • взуття,
  • білизна,
  • БАДи.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес Нова пошта
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