Цифра дня: за день українці замовляють на Aliexpress 2,6 тонни товарів
З початку 2020 року українці замовили близько тисячі тонн товарів з Китаю і США. Про це свідчать дані "Нової пошти", сервіс якої і здійснював цю міжнародну доставку літаками.
Як передає видання ain.ua, у компанії підрахували, що в середньому щодня клієнти "Нова пошта" замовляють близько 2,6 тонн товарів виключно з Aliexpress.
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Також у Новій пошті додали, що загалом замовлення з іноземних торговельних майданчиків кількість зросли на 28% в порівнянні з квітнем минулого року.
Найактивніше замовляли міжнародну доставку жителі великих міст:
- Київ,
- Харків,
- Одеса,
- Дніпро,
- Львів
Цікаво, що за час карантину вдвічі збільшилася кількість замовлень від клієнтів з Житомирської області.
У чому причина
У компанії припускають, що зростання обсягів в компанії пов'язують із запуском на сайті AliExpress замовлення доставки безпосередньо до відділення "Нова пошта".
Аби оформити замовлення, тепер потрібно вказати опцію AliExpress Standard Shipping і на карті вибрати найближче відділення.
До речі, зріс і середній чек замовлення на Aliexpress. До карантину він становив 6,6 долара. В той час як зараз чек збільшився 11,6 доларів. Серед замовлень збільшилася кількість захисних засобів і товарів медичного призначення: маски, респіратори, термометри тощо.
Найпопулярніші категорії товарів:
- чохли для телефонів,
- кабелі,
- зарядні пристрої,
- одяг,
- взуття,
- білизна,
- БАДи.
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