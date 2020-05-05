Цифра дня: за день українці замовляють на Aliexpress 2,6 тонни товарів

З початку 2020 року українці замовили близько тисячі тонн товарів з Китаю і США. Про це свідчать дані "Нової пошти", сервіс якої і здійснював цю міжнародну доставку літаками.

Як передає видання ain.ua, у компанії підрахували, що в середньому щодня клієнти "Нова пошта" замовляють близько 2,6 тонн товарів виключно з Aliexpress.

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Також у Новій пошті додали, що загалом замовлення з іноземних торговельних майданчиків кількість зросли на 28% в порівнянні з квітнем минулого року.

Найактивніше замовляли міжнародну доставку жителі великих міст:

Київ,

Харків,

Одеса,

Дніпро,

Львів

Цікаво, що за час карантину вдвічі збільшилася кількість замовлень від клієнтів з Житомирської області.

У чому причина

У компанії припускають, що зростання обсягів в компанії пов'язують із запуском на сайті AliExpress замовлення доставки безпосередньо до відділення "Нова пошта".

Аби оформити замовлення, тепер потрібно вказати опцію AliExpress Standard Shipping і на карті вибрати найближче відділення.

До речі, зріс і середній чек замовлення на Aliexpress. До карантину він становив 6,6 долара. В той час як зараз чек збільшився 11,6 доларів. Серед замовлень збільшилася кількість захисних засобів і товарів медичного призначення: маски, респіратори, термометри тощо.

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взуття,

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БАДи.

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