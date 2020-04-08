Цифрова трансформація: Федоров укладає меморандум через Zoom і з е-підписом

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, як карантин сприяє цифровій трансформації України. Зокрема, він розповів, що важливі наради зараз проводить через сервіс для відеоконференцій Zoom.

Федоров поділився своїм карантинним робочим днем:

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Вранці провів онлайн-нараду з міністром соціальної політики та її командою. В обід – Zoom з прем'єр-міністром і міністром економіки.

Більше того, очільник Мінцифри навіть підписує важливі меморандуми за допомогою електронного цифрового підпису.

"Підписали меморандум з главою Національного банку, увага – онлайн через Zoom. І підписали його за допомогою електронного цифрового підпису", – розповів глава Мінцифри.

Що таке електронний підпис

Електронний цифровий підпис або ЕЦП це той же підпис, тільки в електронній формі. При чому за правовим статусом в Україні він прирівняний до власноручного підпису або печатки.

Його отримують за результатами криптографічного перетворення та можуть додавати до інших даних або документів. Зокрема, за допомогою ЕЦП можна підписувати електронні документи, користуватися електронними послугами, реєструватися на державних порталах тощо.

Отримати ЕЦП можна в одному з Акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК).

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